Restaurant Week: Saiba quais restaurantes de São Paulo contam com espaço kids

A 33ª edição da São Paulo Restaurant Week explora diversos paladares até o dia 24 de novembro com menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos de R$54,90 a R$149,00 em mais de 180 participantes. E é claro que a garotada não poderia ficar de fora. Para os pais e familiares que querem aproveitar a boa gastronomia junto com as crianças, o festival indica alguns restaurantes participantes com espaço kids e atrativos para distrair os pequenos com segurança para eles e tranquilidade para os adultos.

Os espaços kids sempre estiveram presente na São Paulo Restaurant Week e é fundamental para incluir toda a família em uma experiência única. “Sabemos da importância de oferecer essa comodidade pois, para muitos pais, especialmente os de crianças menores, a existência de um espaço especializado impacta bastante na hora da escolha do local para almoçar ou jantar”, diz o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis.

No Octo Gastrobar, por exemplo, os clientes têm a companhia de ursos gigantes durante a refeição. E o Takeshi Sushi House oferece livros infantis e papéis para origami, sem contar que lá, ninguém sai sem um tsuru (tradicional pássaro em dobradura da cultura japonesa).

Confira os restaurantes participantes com atrativos para as crianças.

Menu Tradicional (R$54,90 no almoço e R$69,90 no jantar):

Cervejaria Holy Water

Menu Plus (R$68,80 no almoço e R$89,90 no jantar):

Coco Bambu (unidades: JK, Plaza Sul, Santo André, São Bernardo e SP Market)

Os Carecas da Pizza

Menu Premium (R$89,00 no almoço e R$109,00 no jantar):

Ecully

Menu Diamond (R$109,00 no almoço e R$149,00 no jantar):

Yvá Gastronomia

Para conferir a lista completa com os mais de 180 restaurantes participantes e menus: restaurantweek.com.br e acompanhe @restaurantweekbrasil

Ação social

Durante o festival, os apreciadores da boa gastronomia também são incentivados a doar o valor de R$ 2,00 por menu para a ONG Amigos do Bem. A doação pode ser feita diretamente para a instituição através da chave pix apresentada no cardápio em QR Code disponibilizado nas mesas das casas participantes.

Os Amigos do Bem é um dos maiores projetos sociais do país, atendendo, regularmente, mais de 150 mil pessoas no sertão de Alagoas, Pernambuco e Ceará. Promove a transformação social a partir de projetos contínuos de educação, geração de renda e acesso à água, moradia e saúde. Tem como missão transformar vidas com iniciativas capazes de promover desenvolvimento local e inclusão social, erradicando a fome e a miséria. “Além de contribuir com recursos para nossas ações sociais no sertão, esta parceria é importante para a divulgação do trabalho dos Amigos do Bem, que há 30 anos transforma vidas na região mais carente do Brasil”, reforça o diretor institucional da ONG, Alceu Caldeira. Saiba mais em: @amigosdobem.

Serviço

33ª São Paulo Restaurant Week

Data: 17 de outubro a 24 de novembro

Saiba mais em: www.restaurantweek.com.br