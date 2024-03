Restart apresenta turnê ‘Pra Você Lembrar’ neste sábado (30) em Santos

A turnê de despedida ‘Pra Você Lembrar’, da banda Restart, passa por Santos neste sábado (30), às 20 horas. A banda, que marcou a adolescência da Geração Z, se despede dos palcos santistas no Clube dos Portuários. O show é uma realização do Arena Club Santos.

Iniciada no ano passado, a turnê lotou as casas de shows. Nas seis apresentações, realizadas Brasil afora, somaram-se mais de 34 mil pessoas. Com um visual reformulado e mais maduro, a banda viaja o país para finalizar um ciclo após 15 anos do surgimento do grupo.

Com Pe Lanza, Pe Lu, Koba e Thomas, a Restart tomou conta do país junto com a febre emo, mas com um diferencial: eram coloridos. Jovens, os integrantes não só atiçaram a verve musical de meninas e meninos, como também deixaram diversos fãs apaixonados.

O grupo promete agitar a galera do litoral relembrando grandes sucessos da sua estrada como ‘Levo Comigo’, ‘Pra Você Lembrar’, ‘Recomeçar’, ‘Menina Estranha’, ‘Minha Estrela’, ‘Vou Cantar’ e muito mais.

Ainda há ingressos à venda no site Articket – Restart . Há a opção de meia-entrada para quem doar 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento.

O Clube dos Portuários está localizado na Rua Joaquim Távora, 424 – Marapé, Santos.

Serviço

Restart – Turnê ‘Para Você Lembrar’

Data e hora: 30/03 (Sábado), a partri das 20 horas

Ingressos: Articket – Restart

Endereço: Av. Joaquim Távora, 424 – Marapé, Santos