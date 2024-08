Responsabilidade social corporativa: Sumitomo Rubber apresenta resultados de 2023

A Sumitomo Rubber do Brasil (SRB), detentora das marcas Dunlop, Falken e Sumitomo no país, anunciou a publicação do Relatório de Responsabilidade Social Corporativa referente ao ano de 2023. O documento oferece uma visão abrangente das ações sociais realizadas e dos resultados alcançados durante o último ano, demonstrando o compromisso da empresa com o bem-estar dos colaboradores, a comunidade e o meio ambiente. Em 2023, a SRB celebrou 10 anos desde a inauguração da sua fábrica no Brasil, um marco significativo desde a produção do primeiro pneu na fábrica em outubro de 2013.

Responsabilidade ambiental

Um dos grandes resultados em 2023 foi o esforço para redução das emissões de carbono e a já conhecida iniciativa de plantio de árvores da SRB, realizada nos meses de novembro e dezembro. Em 2023, o evento foi dividido em dois momentos: um plantio externo e outro interno, visando atingir a meta de 600 mudas plantadas. Foram 300 mudas nativas de ipê amarelo e extremosas plantadas na rua de acesso à fábrica e no pátio interno, e outras 300 mudas nativas arborizadas em vários pontos dentro do terreno da SRB. Essas ações apoiarão a regulação da temperatura, fornecerão sombra para os colaboradores e capturarão dióxido de carbono, colaborando com a compensação das emissões de carbono.

Programa 5R’s

A SRB também promoveu seu programa 5R’s, que incentiva os colaboradores e seus familiares a elaborarem e implementarem projetos de sustentabilidade dentro dos pilares: Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recusar. Em 2023, 20 projetos foram inscritos, um aumento de mais de 40% em relação ao ano anterior. Estes projetos são categorizados em processos, administrativo e doméstico. Destacamos o projeto de reuso da madeira de um piso que seria descartado, utilizado como forro, e a implantação de um sistema de conversão de energia térmica para reuso na própria máquina.

Iniciativas de ESG e bem-estar dos colaboradores

O relatório destaca diversas ações sociais realizadas ao longo do ano, incluindo celebrações em datas comemorativas como o Dia das Mães e dos Pais, Páscoa e o Mês da Segurança. Estas iniciativas reforçam o compromisso da SRB em promover um ambiente de trabalho harmonioso e saudável.

Outro marco de 2023 foi a realização pelo terceiro ano consecutivo da pesquisa de Clima Organizacional em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA); O objetivo foi avaliar o ambiente de trabalho e ouvir a opinião dos funcionários sobre assuntos de interesse de toda a organização. A pesquisa foi realizada de forma digital, confidencial e voluntária, com participação de 1.500 colaboradores, que novamente certificaram a Sumitomo Rubber do Brasil com o selo de Lugares Incríveis para Trabalhar 2023.

Compromisso com a comunidade

Na área social, a SRB realizou diversas campanhas de doação, arrecadando alimentos não perecíveis e roupas em parceria com instituições beneficentes locais. A empresa também manteve seu projeto de orientação vocacional para alunos de escolas públicas de Fazenda Rio Grande/PR, ajudando adolescentes a identificar características e preferências profissionais. Em 2023, o programa contou com a participação de 17 adolescentes, que participaram de 4 encontros, auxiliando na escolha de carreira.

Além disso, em 2023 a SRB iniciou atendimentos especializados com uma psicóloga, promovendo a saúde mental dos colaboradores e evitando doenças psicossomáticas.

“Uma empresa que se preocupa com a responsabilidade social e corporativa entende a importância de se comprometer não apenas com seus lucros e resultados financeiros, mas também com as pessoas e comunidades que estão ao seu redor. Ao assumir esse papel, a empresa demonstra que se importa com o bem-estar de seus colaboradores, clientes e fornecedores e demais interessados, criando um ambiente de confiança e engajamento”, avalia Hisaya Kamohara, presidente da Sumitomo Rubber do Brasil.

