Resiste Amor em SP: Acadêmicos do Baixo Augusta desfila neste domingo, às 14h

Celebrando 15 anos de história, o Acadêmicos do Baixo Augusta, precursor e, também, o maior bloco de carnaval de São Paulo, desfila no próximo domingo, dia 4 de fevereiro. A concentração será às 13h00 e o início pontualmente às 14h00. Com o tema Resiste Amor em SP, e a participação do rapper e ganhador do Grammy Latino Criolo, que apresentará canções de sua discografia, incluindo Não Existe Amor em SP, música inspiradora do cortejo de 2024, o desfile seguirá seu tradicional trajeto saindo do cruzamento da Rua da Consolação com a Avenida Paulista, em direção ao centro.

Para marcar a data, o desfile do Acadêmicos do Baixo Augusta terá uma valsa executada pelos músicos da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, sob regência do maestro Edilson Ventureli. Com um figurino especial de Rainha Debutante assinado pela estilista Fernanda de Goeye, Alessandra Negrini dançará a valsa, formando par com um integrante da comunidade do bloco, escolhido por meio de concurso nas redes sociais do Acadêmicos do Baixo Augusta.

Como sempre, o desfile será conduzido por Wilson Simoninha, puxador e diretor musical do bloco, André Frateschi, Bruna Pazinato e Hevelson Oliveira que completam o hall de cantores oficiais, juntamente com a Banda do Baixo Augusta. Uma grande novidade é a participação da apresentadora e médica Thelma Assis (Thelminha), animada foliã desde o início da história do bloco, como Diva do Baixo Augusta.

O Acadêmicos do Baixo Augusta receberá pela primeira vez a cantora Jaloo, para abrilhantar o desfile com sua voz. Também são presenças confirmadas a da atriz e primeira Madrinha, Marisa Orth, que cantará uma música do grupo Vexame com a banda do Baixo Augusta, a do porta-estandarte Marcelo Rubens Paiva e a da sempre Musa Márcia Dailyn.

Em uma trajetória marcada por alegria, diversidade, resistência e luta pelo direito de ocupar a cidade com cultura e arte, o bloco mantém sua postura ativista e marcante na defesa da ocupação cultural da cidade, ainda mais forte perante o apagamento do icônico mural A Cidade é Nossa, de Rita Wainer, pintado durante o carnaval de 2017.

BAIXO AUGUSTA SUSTENTÁVEL

Idealizado pelo ex-secretário municipal de Cultura de São Paulo, Alê Youssef, pela consultora e pesquisadora Carlota Mingolla, e pelo empresário Ale Natacci, o Projeto Utopia é uma plataforma permanente dedicada a ações para gerar conteúdo e impulsionar a economia criativa e a sustentabilidade nas cidades brasileiras. Também presta serviços visando gerar impacto nos setores do entretenimento geral e de economia criativa, para que os grandes eventos se atentem ao meio ambiente em suas realizações.

A atividade de estreia é a parceria com o bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, implantando medidas estratégicas e inéditas no carnaval paulistano como a neutralização total da emissão de carbono, tanto durante os ensaios como nos desfiles, considerando, além de combustíveis, outras fontes, como a geração de resíduos e o deslocamento dos foliões até o bloco. Posteriormente, haverá gestão de resíduos sólidos em parceria com a Pimp My Carroça. Estima-se que serão compensadas 183 toneladas de dióxido de carbono (CO²), certificadas pelo Verra (Verified Carbon Standard), e investidas no Projeto Envira Amazônia. Este modelo de ação mostra a viabilidade da execução destas ações na economia criativa com o objetivo de firmar boas práticas sustentáveis com parceiros.

Confira abaixo a programação completa:

Desfile do Acadêmicos do Baixo Augusta

Data: 4 de fevereiro de 2024

Concentração: 13h00

Início: Pontualmente às 14h00

Término: 19h00

Concentração na Rua da Consolação, próximo à Av. Paulista

Mais informações no Instagram do Acadêmicos do Baixo Augusta