Residencial Amizade vai beneficiar 650 famílias com moradia digna

A Prefeitura de São Paulo segue avançando com o Pode Entrar, o maior programa de moradia popular da história da cidade. Já neste segundo semestre, a Secretaria Municipal de Habitação irá entregar o Residencial Amizade com 650 unidades habitacionais. A iniciativa, viabilizada na modalidade Aquisição do programa, é voltada a famílias cadastradas na demanda habitacional do município.

Com um investimento de R$ 118,2 milhões, o conjunto será organizado em cinco torres, todas com apartamentos de 33 m², contendo sala, dois dormitórios, cozinha e área de serviço. Além do conforto das moradias, os futuros moradores terão acesso a uma área de convivência completa que incluí salão de festas, espaço para estudos e churrasqueiras.

Localizado na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, um dos principais eixos viários da região norte, o empreendimento oferecerá facilidade de transporte, com diversas linhas de ônibus, além da proximidade de comércios. Tudo para garantir mais qualidade de vida às famílias contempladas.

As unidades em construção pelo Pode Entrar estão espalhadas em eixos de estruturas por todas as regiões da cidade, mantendo o compromisso da Prefeitura em levar moradia em todas as áreas.

Pode Entrar

O Pode Entrar é o maior programa de moradia popular já lançado no município, contando com recursos exclusivos da Prefeitura de São Paulo e diversas estratégias para ampliar a oferta habitacional e reduzir o déficit de moradias. Atualmente, mais de 43 mil novas unidades estão em andamento, sendo 6,2 mil apenas na zona norte. O programa é estruturado em seis modalidades: Aquisição, Entidades, Empresas, Melhorias, Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Carta de Crédito, garantindo soluções habitacionais acessíveis para diferentes perfis de famílias.