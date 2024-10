Residência Médica do Hospital Universitário Cajuru oferece 80 vagas para 2025

O Hospital Universitário Cajuru está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Residência Médica de 2025. No total, são ofertadas 80 vagas em 20 especialidades, com destaque para cirurgia geral, clínica médica, medicina da família, ortopedia e traumatologia. Com 100% dos serviços realizados via Sistema Único de Saúde (SUS), a instituição realiza, em média, 147 mil atendimentos por ano, abrangendo internações, urgências e emergências, cirurgias e consultas ambulatoriais.

Para participar, os interessados devem se inscrever no site da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) — www.pucpr.com.br — e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 880, que inclui a taxa da Comissão de Residência Médica (COREME), até o dia 7 de outubro. A prova objetiva será presencial e ocorrerá no dia 29 de outubro, em Curitiba (PR). Os resultados finais serão divulgados no site da PUCPR no dia 19 de dezembro.

O programa é dividido em dois tipos: um sem pré-requisitos específicos, destinado a médicos recém-formados que conta com 65 vagas distribuídas em 12 especialidades; e outro direcionado a médicos especialistas que desejam aprofundar sua formação, com 15 vagas divididas em oito subespecialidades. Após a prova objetiva, os candidatos passarão por análise curricular, que complementa a avaliação de aptidão para o programa.

Serviço

Processo Seletivo: Residência Médica 2025

Edital da Residência Médica

Inscrições: até 07/10

Taxa de inscrição: R$ 880

Prova objetiva: 29/10, a partir das 13h