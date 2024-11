Resgate aéreo heroico salva trabalhadores em torre eólica em chamas no RN:

Na última terça-feira (26), uma operação de resgate no Parque Eólico Mel, em Areia Branca (RN), destacou a eficiência e coordenação das equipes de emergência. Dois trabalhadores, durante manutenção no topo de uma torre eólica, ficaram presos após o início de um incêndio no equipamento. Por segurança, o elevador da torre não foi acionado, levando à necessidade de um resgate aéreo.

A Neoenergia, responsável pela usina, ativou seu Plano de Emergência que prevê o uso de helicópteros em situações críticas. O CIOPAER (Centro Integrado de Operações Aéreas) foi mobilizado rapidamente e, em menos de cinco minutos após o chamado, já estava a caminho da torre. O coronel Eduardo Franco destacou o alto risco da missão devido ao incêndio, à baixa visibilidade pelo pôr do sol e às condições climáticas adversas.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU também estiveram presentes, prestando suporte essencial. Os brigadistas da Neoenergia conseguiram controlar as chamas rapidamente, permitindo que os trabalhadores se abrigassem em uma área segura até a chegada do resgate. Após a operação bem-sucedida, os colaboradores foram avaliados pelo SAMU e levados ao hospital para exames, recebendo alta pouco antes das 20h sem sinais de intoxicação por fumaça.

A Neoenergia reafirmou seu compromisso com a segurança dos funcionários e está investigando as causas do incidente. Uma comissão interna foi estabelecida para este fim. O caso reforça a importância de protocolos bem definidos para emergências em ambientes complexos como parques eólicos.

Este incidente destaca não apenas a eficiência operacional dos serviços de emergência locais, mas também a importância de planos de contingência robustos em instalações industriais críticas.