Reservatório Francisco Morato-Centro passa por manutenção emergencial nesta segunda-feira (16)

A Sabesp realiza nesta segunda-feira (16) uma parada emergencial no Reservatório Francisco Morato-Centro, visando ampliar sua segurança operacional. Para a realização dos serviços, será necessário fazer uma parada no funcionamento do Reservatório. A intervenção ocorrerá das 16h30 desta segunda-feira (16) até às 3h30 da madrugada de terça-feira (17).

O abastecimento para os serviços essenciais como hospitais e escolas, será mantido por caminhões-tanque. A Sabesp orienta o uso consciente da água até a normalização do sistema, que deve ocorrer ao longo da terça-feira (17).

Os bairros que podem sentir intermitências no fornecimento são:

Jardim Arpoador, Jardim Nova Morada, Jardim Santa Rosa, Jardim São João, Jardim Nossa Senhora Aparecida Fm, Rec Soraia, Sto Antônio Fm, Jardim Eliza, Jardim Constância, Jardim Virginia, Jd Vassouras i Fm, Jardim Primavera, Chácara Marta, Jardim Maria Luiza, Portal do Lago, Jardim Alegria, Jardim Cachoeira, Regina, Jardim Vassouras Ii, Jardim Sao Joao, Jd Nsra Aparecida Fm, Pq 120 Fm, Jd Batista Genari Fm, Bairro Jardim, Jardim São José, Jardim Rosa, Jardim Silvia, Jardim Buenos Aires, Vila Guilherme Fm, Pq Eucaliptos, Jardim dos Lagos, Jardim Bandeirantes, Chácara Maristela, Parque Montreal, Jardim Asturias, Jardim Florida, ua Vermelha, Vila Capua Fm, Jardim Antomar, Jardim Olga, Recanto Feliz, Chácara Campininha, Jardim n Esperança, Jardim Vagliengo, Jardim Sinob, Liliane, Centro, Vila Suíça Fm, Casa Grande, Jardim Liliane, Pq Paulista, Vila Eliza, Jardim Alegria, Jardim Elba, Jardim Constância, São Joaquim, Pq Morumbi

Por isso, é importante que os clientes priorizem o uso da água das caixas-d’água para higiene e alimentação até a normalização do abastecimento. Os imóveis residenciais que possuem caixa-d’água com reservação para no mínimo 24 horas de consumo, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos os efeitos no abastecimento.

A Sabesp permanece à disposição e informa que ocorrências podem ser registradas na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.