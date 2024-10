Reserva Raposo traz melhorias significativas para a Zona Oeste da Capital

As obras do Reserva Raposo, o maior bairro planejado de São Paulo, estão em pleno andamento. Recentemente, os futuros moradores começaram a receber os Termos de Veiculação – documento que informa ao cidadão sua pré-seleção para residir em uma das unidades habitacionais do empreendimento. No entanto, o projeto não se restringe à construção de moradias. Ele engloba uma série de melhorias que beneficiarão toda a comunidade da Zona Oeste.

Uma das iniciativas mais recentes é a viabilização de uma nova sede para o 5º Batalhão de Polícia Rodoviária, como parte das contrapartidas exigidas pela construção do Reserva Raposo. A nova unidade trará mais segurança à região, reforçando a infraestrutura de proteção para os atuais e futuros moradores.

Além disso, já foram concluídas duas obras de grande impacto para a região, que beneficiarão cerca de 200 mil pessoas. Em parceria com a Sabesp, foi construída uma nova rede de abastecimento ligada ao Reservatório Conceição, acompanhada de um sistema de captação e tratamento de esgoto, que garantirá a destinação correta dos dejetos residenciais. Essa ação é um marco no processo de urbanização e melhoria das condições sanitárias da área.

O projeto também prevê a recuperação ambiental do Parque Juliana Torres, que será incorporado ao Reserva Raposo. A RZK Empreendimentos, responsável pela obra, realizará a revitalização da área e o replantio de espécies nativas, contribuindo para a preservação ambiental. Paralelamente, está prevista a construção de um segundo parque, o Parque Linear, que será implantado às margens do córrego Itaim, com foco na despoluição do curso d’água e na criação de um novo espaço de lazer para a população.

Em uma ação de compensação ambiental exigida pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Município de São Paulo, a RZK Empreendimentos também plantou cinco mil mudas no Parque do Carmo, na Zona Leste da cidade. Outros parques, como o Itaim, Jaceguava e Cratera, também serão beneficiados com contrapartidas ambientais, ampliando o impacto positivo do projeto em diferentes regiões da capital.

A diretora do Reserva Raposo, Verena Balas, reforça que o empreendimento vai muito além da construção de habitações. “Nosso compromisso não é apenas entregar unidades habitacionais, mas sim integrar e valorizar toda a região. Estamos trazendo melhorias que vão impactar positivamente a qualidade de vida de todos os moradores, novos e antigos. Esse é o nosso papel: olhar além do canteiro de obras e contribuir para o desenvolvimento de toda a comunidade da Zona Oeste”, destaca.