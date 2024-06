Resenha Festival agita capital paulista com grandes sucessos de Belo, Péricles e Pagode do Chuvisco

Como dizia o pensador contemporâneo Péricles Faria: no final de tarde tudo se mistura. E é justamente em um final de tarde que alegria e emoção se misturarão durante a primeira edição do Resenha Festival, quando Belo e Péricles, dois grandes nomes do pagode brasileiro, se juntam ao Pagode do Chuvisco para cantar os maiores hits de suas carreiras.

Promovido pela Agência Haute e Enter Eventos, o Resenha será realizado no dia 24 de agosto, no Canindé, a partir das 16h. Além das atrações principais, o Resenha contará com apresentações de DJs, para animar a galera com diferentes estilos musicais característicos da cultura brasileira.

Idealizada para exaltar um dos ritmos mais amados pelos brasileiros e proporcionar uma experiência única aos apaixonados por pagode, a festa terá uma estrutura completa, com área de alimentação e tenda de acolhimento, para receber mais de cinco mil pessoas.

“É uma honra reunir dois dos maiores cantores de pagode de todos os tempos na primeira edição do Resenha. Temos atrações de qualidade e tudo que é necessário para uma noite memorável. Sem dúvidas, será um momento de muita diversão, com grandes sucessos que fizeram e fazem parte da vida de milhares de brasileiros”, ressalta Guilherme Teixeira, um dos sócios da Agência Haute.

A parceria entre agências do grupo UMAUMA com a Enter Eventos já resultou em grandes festivais como Arena Brasileira e Arraial Estrelado, que fizeram sucesso entre o público. “É uma parceria de sucesso e que continuará rendendo bons frutos. Estamos muito felizes e orgulhosos com mais um projeto saindo do papel, onde uniremos toda nossa expertise para criar um evento incrível”, destaca Teixeira.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser comprados pelo site da Ingresse, com valores a partir de R$125, a depender da área e lote. Além da meia estudante, a organização disponibilizou a meia solidária, com 45% de desconto mediante a doação de 1kg de alimento não perecível na porta do evento.

SERVIÇO

Resenha Festival

Data: 24 de agosto de 2024, às 16h

Local: Canindé – Rua Comendador Nestor Pereira, 33

Ingressos: a partir de R$125

Site para vendas: https://www.ingresse.com/resenhafestival

Meia-solidária: 45% de desconto mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento.

Classificação etária: 18 anos

Para mais informações

https://www.instagram.com/resenhafestival