“Resenha das Minas 2” chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (18)

Thaís Macedo está fortalecendo a cena do pagode com a presença de intérpretes femininas com o projeto “Resenha das Minas 2”, que será lançado em todas as plataformas na próxima sexta-feira (18). O álbum, com 12 faixas, é fruto do esforço da cantora em fomentar um espaço para mulheres no pagode, permitindo que elas não só divulguem seus trabalhos, mas também aprimorem suas habilidades em apresentações ao vivo.

“Eu sempre quis ver mulheres conquistando seu espaço no pagode e a Resenha das Minas é uma forma de contribuir para que isso aconteça”, afirma Thaís.

Fiel ao conceito de protagonismo feminino, o projeto foi totalmente gravado por mulheres, desde as intérpretes até as musicistas e backing vocals. Além de Thaís Macedo, o álbum conta com as talentosas Amanda Amado e Mannda Lym na roda de pagode, além das participações de Lary e Yullie, uma jovem artista de apenas 14 anos que viralizou nas redes sociais.

O projeto inclui faixas do primeiro e segundo EP, além de novos novos pout-pourris de clássicos do pagode, “Eu Vacilei / Estrela da Paz”, a faixa inédita “Fuso Horário” como destaque, que fala sobre a falta de sintonia em um relacionamento e o single “Em Busca da Minha Sorte / Vai Valer”, com participação de Lary que recebe também protagonismo neste lançamento.

Repertório