Representantes dos grêmios estudantis da EJA de Diadema recebem certificações

Representantes dos grêmios estudantis da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Diadema receberam, no dia 28 de maio, suas certificações, em evento no auditório do Centro de Formação Profª Lisete Arelaro, sede da Secretaria de Educação. Os 116 representantes das 15 unidades escolares que oferecem a modalidade foram eleitos em março, diretamente pelos estudantes, de acordo com a lei 4.269 de 2022, que dispõe sobre a natureza, a finalidade, a composição e o funcionamento dos Colegiados Escolares de Gestão Democrática das unidades educacionais da rede municipal de ensino de Diadema. São dois representantes por sala.

Entre outras responsabilidades, os representantes participam da elaboração e implantação do Projeto Político Pedagógico Participativo (PPPP), acompanham o processo de eleição da diretoria das unidades e têm a missão de ampliar e estimular a participação comunitária e dos estudantes nas atividades escolares, fortalecendo a integração entre a escola e a comunidade. “Eles atuam também na divulgação da modalidade e na mobilização para estimular as matrículas na EJA no município, o que é muito importante para a nossa população”, afirma Elisabete Marques, coordenadora do Núcleo de Gestão de Conselhos da Secretaria de Educação.

A EJA garante o acesso à educação à população com mais de 15 anos e que ainda não concluiu o ensino fundamental e conta com mais de 2.000 estudantes matriculados em Diadema. A prefeitura oferece matrículas para a EJA I, que contempla do 1º a 5º ano do Ensino Fundamental, e para a EJA II, da 6ª a 9ª ano. As matrículas podem ser feitas durante todo o ano nas unidades onde os cursos são oferecidos (veja lista abaixo) e os documentos necessários são RG e CPF. Menores de 18 anos devem apresentar um documento do responsável. As aulas são realizadas no período noturno, das 19h às 23h, e a EMEB Cora Coralina oferece aulas em dois turnos: vespertino, das 13h às 17h, e noturno, das 17h às 21h.

Para a secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, não há momento certo para estudar, sempre é tempo. “Temos estudantes de até 87 anos da nossa rede. A EJA nos dá o direito de ler, aprender, interpretar, conhecer o mundo. Além disso, tem ainda o benefício de conhecer muita gente, fazer novos amigos”, citou. “Vocês aqui são representantes de um coletivo e têm a responsabilidade de zelar pelos seus colegas e não deixar que ninguém desista de estudar. Vamos ajudar as escolas a se manterem, divulgando a EJA para todo mundo que vocês conhecem que precisam e querem voltar a estudar, para ter mais e melhores oportunidades na vida.”

A estudante Débora Letícia de Jesus, que cursa a EJA na EMEB Rachel de Queiróz, conta que quando era mais jovem acabou não estudando por inúmeros motivos, mas que foi muito bem acolhida pela EJA em Diadema. “Recebi todas as orientações e me matriculei. Estou terminando o 7º ano e, se Deus quiser, esse ano vou para o 8º. Estou gostando muito, a escola ensina tudo pra gente, eu recomendo!”

Unidades educacionais de Diadema que oferecem EJA:

EMEB Anita Catarina Malfatti – Rua Ari Barroso, 290 – Jd. do Parque

EMEB Dr. Átila Ferreira Vaz – Rua Badejo, 70 – Eldorado

EMEB Cândido Portinari – Rua Cândido Portinari, 7 – Jardim Portinari

EMEB Carlos Drummond de Andrade – Rua Plínio Salgado, 131 – Casa Grande

EMEB Cora Coralina – Rua Santo Inácio, 90 – Centro

EMEB Deputado Freitas Nobre – Rua Gaspar Lemos, 405 – Vila Nogueira

EMEB Dr. José Martins da Silva – Rua Guatambus, 69 – Eldorado

EMEB Profª Letícia Beatriz Pessa – Rua Linda, 114 – Jardim União

EMEB Luiz Gonzaga – Rua Javari, 674 – Paineiras

EMEB Mário Santalucia – Rua Dona Ruyce Ferraz Alvim, 2050 – Jardim Ruyce

EMEB Olga Benário Prestes – Rua São Genaro,149 – Centro

EMEB Rachel de Queiróz – Praça Buriti, s/nº – Jardim Santa Terezinha

EMEB Santo Dias da Silva – Rua 26 de Abril, 301 – Jardim Canhema

EMEB Tom Jobim – Avenida Dom João VI, 926 – Jardim Santa Rita

EMEB Zilda Gomes dos Reis Almeida – Rua Maria Emília, 100 – Jardim Boa Vista

Polo Sítio Joaninha – Rede Cultural Beija Flor – Rua Rio Beija-Flor, 13 – Vila Joaninha

Polo Nova Conquista – Associação Vila Nova Conquista – Travessa Olavo Bilac, 169 – Piraporinha

Polo CMI – Igreja Batista – Rua Yamagata, 265 – Jardim Takebe

Polo 18 de Agosto – Centro Comunitário 18 de Agosto – Rua Platina, 133 – Taboão

Associação dos Moradores do Jardim Gazuza – Rua Alfredo José de Magalhães, 46 – Casa Grande

Associação Mutirão Habitacional de Diadema (Amuhadi) – Rua Apóstolo Pedro, 685 – Eldorado