Representantes dos Conselhos Curumins exibem trabalhos feitos pelas escolas contra o bullying

Representantes dos Conselhos Curumins das escolas da rede municipal de Diadema, pais, professores e diretores estiveram na manhã desta quarta (13) na Câmara Municipal da cidade durante a Audiência Pública Fala Curumim 2024, que este ano trouxe a temática “Que História é essa de Bullying?”. Estudantes do Maternal até o 2º ano apresentaram os trabalhos e propostas de combate ao bullying feitos pelos estudantes da rede municipal. A audiência pública atende à Lei Federal 14.811/2024 e a Lei Municipal 4.490/2024.

Os trabalhos foram desenvolvidos pelas crianças com a supervisão e orientação dos professores(as), coordenadores(as) pedagógicos(as) e diretores(as) e envolveram discussões com todos os estudantes. A vice-diretora da EMEB Tiradentes, Ediana da Silva Guijo, conta que a atividade ajudou a identificar o que incomoda as crianças no ambiente escolar. “Em uma discussão coletiva, nós os estimulamos a refletir sobre o que eles entendem por bullying, o que fazer, como lidar com a prática e a importância de sempre comunicar um adulto. Usamos até o filme ‘Divertidamente 2’ para facilitar o entendimento.”

Vinícius Gonçalves/PMD

Sabrina Alves é mãe da Maria Luísa, de 6 anos, que estuda na EMEB Tatiana Belinky. Ela acredita que a atividade é muito positiva, pois as crianças discutem o que entendem por bullying, e que é prejudicial. “Acho importante porque eles aprendem a combater essa prática desde pequenos e crescem já sabendo que não é legal.” Para o pequeno Victor Gabriel dos Santos, de 6 anos, da EMEB Santo Dias da Silva, “o bullying é uma coisa muito feia porque humilha os amigos. Eu já vi crianças empurrando outras na escola, enquanto elas corriam. Não podemos fazer isso”.

Para Elisabete Marques, coordenadora do Núcleo de Gestão de Conselhos da Secretaria de Educação, os trabalhos fazem parte de algo maior. “Os Grêmios e Conselhos Curumins deram voz às crianças e também fizeram com que nós passássemos a prestar atenção ao que eles têm a dizer. Eles aprendem a exercer a cidadania desde cedo, e isso vai se refletir na vida adulta.” Vânia Vieira, assistente da Secretaria de Educação, ressaltou que programa é um dos mais importantes, pois coloca as crianças como protagonistas. “Por meio dos Grêmios e Conselhos nós ouvimos as demandas e o que eles esperam do ensino, o que nos aponta caminhos para melhorarmos a escola a cada dia.”

Vinícius Gonçalves/PMD

Este ano, as crianças que compõem os Grêmios Curumins elaboraram e gravaram podcasts contra o bullying, lançados em junho deste ano e disponíveis para audição na plataforma Spotify. Os episódios, gravados nos estúdios da Universidade Metodista de São Paulo, foram desenvolvidos por 36 turmas de 18 escolas, e o projeto envolveu cerca de 500 estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental.