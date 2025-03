Repouso e hidratação: como minimizar efeitos de mal-estar pós-carnaval

Os dias de carnaval podem deixar não apenas boas lembranças, mas também sinais de que o corpo está pedindo socorro. A combinação de noites mal dormidas, eventualmente em alguns casos o excesso de bebidas alcoólicas e uma alimentação desregrada pode terminar em desconfortos como fadiga, dores de cabeça e indisposição.

Para ajudar na recuperação, o clínico geral da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, Thiago Piccirillo, compartilhou orientações práticas que podem fazer toda a diferença. “Após o carnaval, o organismo precisa de um ‘respiro’. Hidratação é essencial para repor os líquidos perdidos, especialmente se houver consumo de álcool. Água, água de coco e isotônicos ajudam nesse processo de reequilíbrio”, orienta o médico.

Além de se hidratar, apostar em outros cuidados é indispensável para que o corpo volte ao seu ritmo natural e completo bem-estar. Confira as dicas do Dr. Piccirillo e veja como é possível cuidar da sua saúde de forma prática e eficiente.



Tenha o repouso como prioridade

Depois de dias intensos, o corpo precisa de repouso. Estabelecer uma rotina de sono regular, evitando refeições pesadas e estimulantes antes de dormir, ajuda no processo de recuperação física e mental.

Caso os sintomas de cansaço, indisposição ou mal-estar persistam por muito tempo, é fundamental buscar ajuda médica. “Se mesmo após esses cuidados os desconfortos não diminuírem, é importante procurar um médico. Isso pode indicar algo mais sério e será necessário investigar a causa para um tratamento adequado”, explica o especialista.

Coma de maneira leve e moderada

Comidas leves e nutritivas são fundamentais para a recuperação do corpo. Aposte em pratos com folhas verdes, como rúcula e espinafre, e inclua legumes cozidos, como chuchu e cenoura. Proteínas magras, como peixe grelhado ou peito de frango, oferecem energia sem pesar no sistema digestivo.

Aposte em sucos detox

Os sucos detox são aliados para repor vitaminas e minerais. Combinações simples, como couve, gengibre, maçã e limão, podem fazer toda a diferença.

“O limão tem ação diurética, enquanto o gengibre contribui para uma boa digestão e ainda ajuda a combater inflamações. Esses ingredientes são ideais para ajudar a eliminar toxinas acumuladas no organismo durante o carnaval”, aponta ele.

Tome cuidado com a dengue

Além dos cuidados com a alimentação e hidratação, é importante estar atento aos riscos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue, que pode se tornar mais prevalente durante e após o período de carnaval. Até fevereiro deste ano, foram mais de 120 mil casos da doença em São Paulo. Com o aumento de aglomerações ao ar livre e o calor, é fundamental tomar medidas para evitar a picada do mosquito, que pode ocorrer principalmente em locais com água acumulada.

“Durante o carnaval, muitas pessoas se expõem a ambientes com alta concentração de mosquitos, principalmente em áreas próximas a pontos de água. Para evitar a dengue, é essencial usar repelente, vestir roupas com mangas longas e, se possível, utilizar mosquiteiros. Além disso, é importante eliminar focos de água parada ao redor da casa, como em baldes, garrafas e pneus”, alerta o Dr. Piccirillo.

Cuidar do corpo após os exageros da folia é essencial para se sentir bem e retomar a rotina com disposição e saúde. Pequenas mudanças e atenção aos sinais do corpo podem fazer a diferença na qualidade de vida após os dias de festa.