Repórter se diz triste após fala machista de Abel Ferreira

A repórter Alinne Fanelli, da rádio BandNews FM, voltou a se manifestar, desta vez com mais calma, sobre a resposta machista que recebeu de Abel Ferreira após a goleada do Palmeiras sobre o Cuiabá no sábado (24).

Alinne soltou uma nota nas redes sociais na noite deste domingo (25) e disse estar triste com a situação, além de afirmar que não soube como reagir quando as palavras machistas começaram a ser ditas pelo técnico português.

Ela cita a experiência como ‘desagradável’ e diz que sai do episódio triste, mas fortalecida como mulher e profissional diante de tanto apoio e acolhimento.

A repórter já havia se manifestado no período da manhã, mas à noite voltou a escrever com mais calma para dar a sua visão sobre o ocorrido.

LEIA A NOTA COMPLETA

“Oi gente! Passando aqui com mais calma agora para agradecer todas as mensagens de apoio, carinho e acolhimento que eu tenho recebido sem parar desde ontem. Agradecer também o apoio incondicional da Rádio BandNews FM e do Grupo Bandeirantes de Comunicação, desde o primeiro momento, com posicionamento público e empatia diante da situação.

No momento em que fiz minha pergunta, eu iria fazer dois questionamentos, um sobre o Mayke e outro sobre a convocação do Estêvão. Como houve o início de uma resposta, parei de falar por respeito ao entrevistado. Quando as palavras começaram a ser ditas, confesso que não soube como reagir e apenas pensei em focar na finalização do meu trabalho.

Deixando o estádio, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, inclusive, com o técnico Abel Ferreira.

Saio deste episódio triste, porque nunca passei por uma experiência desagradável como essa em 17 anos de profissão, mas me sentindo fortalecida como profissional e, principalmente, como mulher. O apoio e o acolhimento recebidos têm sido fundamentais para mim neste momento.”