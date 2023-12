Repórter da madrugada, Rafael Ihara pede demissão da Globo após seis anos

Um dos mais conhecidos repórteres da Globo em São Paulo, por conta de sua atuação em reportagens da madrugada, o jornalista Rafael Ihara pediu demissão da Globo na última sexta-feira (8).

Ihara estava na emissora desde 2017. Por lá, sempre atuou em telejornais como o Hora 1, comandado por Roberto Kovalick atualmente, e entrava ao vivo frequentemente para falar sobre assuntos da capital com mais habitantes do país.

Sua saída pegou os colegas de surpresa. Ao F5, Ihara explicou que deixará à televisão, em uma decisão maturada desde 2021.

Ihara recebeu uma proposta de outra área do jornalismo para chefiar uma equipe. O fato de trabalhar em um horário complicado como o da noite pesou na decisão.

“Fui muito feliz na Globo. Me sinto muito privilegiado porque realizei o sonho de ser repórter com 23 anos, recém-formado na USP, estive ao lado dos melhores, aprendi com os mais experientes jornalistas de TV”, diz o jornalista.

“Vi e vivi muita coisa. Colecionei amigos incríveis — e que levo comigo. Mas entendi que era hora de começar outro ciclo em outro lugar. Não foi fácil tomar a decisão. O pedido de demissão é resultado de um processo de maturação de dois anos. E estou empolgado!”, concluiu ele.