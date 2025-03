Réplicas do Batmóvel e carro usado no filme Ainda Estou Aqui são atrações em São Roque (SP)

Os apaixonados por carros de cinema irão à loucura: neste sábado (8/3) será realizado desfile inédito com quatro réplicas do Batmóvel no Complexo Dream Car de São Roque (SP). O encontro tem visitação gratuita e ocorrerá a partir das 12h30 no estacionamento do maior polo de entretenimento voltado a carros antigos do Brasil, distante apenas 60 km da capital paulista. Também a partir deste sábado permanecerá em exposição – mas só até o dia 17 de março – o Opel Kadett usado no longa-metragem brasileiro Ainda Estou Aqui, ganhador do Oscar de Melhor Filme Internacional no último dia 2. Outro destaque deste sábado será a programação especial para marcar o Dia Internacional da Mulher, que transcorrerá das 10 às 16 horas e terá distribuição de brindes, espaço de maquiagem, bateria de kart e carona radical.

Uma das grandes atrações do desfile de batmóveis será a réplica usada em The Batman, mais recente filme da saga, lançado em 2022 e estrelado por Robert Pattinson. O modelo deverá, inclusive, ser utilizado também no próximo filme do homem-morcego. A réplica brasileira usa como base um Dodge Dart Deluxe 1979 equipado com motor V8 318 de 5.2 litros. Com mudanças no escape e comandos esportivos, desenvolve 250 cv de potência e 45 kgfm de torque. Já o câmbio é manual de 4 marchas. A transformação demorou aproximadamente um ano para ser concluída, pois todos os painéis do carro foram modificados e feitos à mão. O mais interessante de tudo é que não existe uma única peça em fibra de vidro: absolutamente tudo neste batmóvel é real e funcional, feito em chapa de aço. O exemplar foi adquirido pelo Dream Car Museum e seguirá em exposição permanente.

Outro modelo que participará do desfile é o Tumbler usado na trilogia Batman Begins (2005), Batman – O Cavaleiro das Trevas (2008) e O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012), estrelada por Christian Bale. Com seu design agressivo e marcante, ocupou durante vários meses a ilha central, permanecendo em exposição no acervo.

O célebre modelo utilizado no filme Batman, o Retorno (1992), estrelado por Michael Keaton, é uma das grandes novidades adquiridas pelo Dream Car Museum. Apesar de ser uma réplica, levou dois anos para ser construído e passou por um criterioso processo de aprovação na sede da Warner Bros, na Califórnia, Estados Unidos.

O quarto modelo participante do evento é uma réplica do primeiro Batmóvel, de 1966, tido pelos cinéfilos como o mais icônico e carismático, pois foi usado na série de TV norte-americana lançada naquele mesmo ano e estrelada por Adam West. O exemplar está em exposição no Dream Car Museum desde a sua abertura, em dezembro de 2023.



Além do Opel Kadett do filme Ainda Estou Aqui e dos 4 batmóveis, no espaço temático de cinema também podem ser contemplados tributos dos veículos usados nos filmes Carros e Speed Racer. Informações adicionais: WhatsApp (11) 3090-9147 ou site www.dreamcarmuseu.com.br.

OS BATMÓVEIS PRESENTES NO DESFILE:

1 – Réplica do Batmóvel usada em The Batman (2022)

2 – Réplica do Tumbler utilizado na trilogia Batman Begins (2005), Batman – O Cavaleiro das Trevas (2008) e O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012)

3 – Réplica do Batmóvel utilizado no filme Batman, o Retorno (1992)

4 – Réplica do Batmóvel usado na série de TV norte-americana lançada em 1966