Réplica da McLaren do lendário Ayrton Senna estáexposta no Wyndham São Paulo Ibirapuera Hotel

O Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, que acontece no

autódromo de Interlagos, neste ano de 1 a 3 de novembro, movimenta sempre uma legião de amantes

da velocidade. No entanto, desta vez quem curte a competição, seus carros e o ronco forte dos motores

vai ter um motivo a mais para estar em São Paulo – mesmo que não tenha ingresso para ver o GP.



Isso porque o Wyndham São Paulo Ibirapuera Hotel entrou no clima e vai estar durante toda esta

semana expondo uma réplica em tamanho real da McLaren MP4/4 guiada pelo lendário Ayrton Senna,

quando se sagrou campeão em 1988. A máquina está exposta no lobby bar do hotel.

Quem for lá até terça-feira (5) poderá ver e fotografar a raridade criada pelo designer Adhemar Cabral –

adhemarcabral. E ainda terá a oportunidade de saborear o drinque comemorativo Pole Position,

criado pela equipe do YVÁ Gastronomia, espaço de alta gastronomia anexo ao empreendimento. Essa

criação traz uma combinação perfeita de sucos de laranja e abacaxi, licor Saint Germain, cointreau,

vodka e aperol.





Mas as oportunidades de vivenciar o universo da velocidade em alto estilo ainda vão além. Quem

estiver pelo YVÁ durante esta semana e pedir o drinque Pole Position ou tiver consumo mínimo de R$

150, por pessoa, ganhará cupom para participar do sorteio de troféu em formato de pneu, uma réplica

do troféu que os pilotos pole position ganham. O sorteio acontecerá no domingo (3), às 17h.

Segundo o diretor geral do Wyndham São Paulo Ibirapuera, Reginaldo Cunha, “esse espírito de

descontração em alto estilo é a essência do nosso empreendimento. Mas, não esqueça: se beber, não

dirija”. As reservas para o YVÁ Gastronomia devem ser feitas pelo Whatsapp 11 5091-2339.



Serviço

YVÁ Gastronomia | GP Brasil de Fórmula 1

Restaurante conta com Espaço Kids: R$ 25, por criança

Informações e Reservas: (11) 5091-2339 (WhatsApp)

Site: www.yvagastronomia.com.br

Instagram: www.instagram.com/yva.gastronomia

CONDIÇÕES: Sujeita à disponibilidade.





Sobre a Trul Hotéis

Criada em 2016 como uma operadora multimarca com o conceito da customização hoteleira, a Trul chega ao

mercado brasileiro com diferenciais, trazidos pelos anos de conhecimento nacional e internacional de seus

fundadores nesse mercado. A empresa foca na necessidade e experiência do consumidor e, com DNA inovador, traz

aos seus empreendimentos a maximização dos resultados por meio das melhores práticas em gestão e NPS acima

da média de mercado. A Trul já conta com 15 hotéis sob sua administração, espalhados pelos estados de Minas

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. A rede está em franca expansão, tendo triplicado de tamanho em dois anos, no auge da pandemia em 2020 e 2021.