Repleto de romance e emoção, o filme “Pobres Criaturas” chega ao Cine Araújo em Mauá

O filme “Pobres Criaturas” está pronto para encantar o público com sua mistura única de romance, ficção científica, comédia e drama. Inspirado no livro homônimo de Alasdair Grey e com referências ao clássico “Frankenstein”, o filme oferece uma experiência envolvente. A estreia está marcada para o dia 01 de fevereiro, no Cine Araújo do Mauá Plaza Shopping.

Dirigida por Yorgos Lanthimos, a trama se ambienta na Era Vitoriana, Emma Stone interpreta Bella Baxter, uma jovem trazida de volta à vida após um experimento ousado do Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe), um cientista brilhante, porém nada ortodoxo. O procedimento envolve a substituição do cérebro de Bella pelo de um bebê ainda não nascido.

A produção não se trata apenas de uma história de ressurreição, mas uma exploração profunda de temas como desigualdade social, feminismo, relacionamentos e o sentido da vida. O longa cativa o público com seu toque bizarro e cômico, misturando diferentes gêneros cinematográficos.

Além de Emma Stone e Willem Dafoe, o elenco inclui Mark Ruffalo, Margaret Qualley, Ramy Youssef, Christopher Abbott, Kathryn Hunter, Jerrod Carmichael, Suzy Bemba, entre outros nomes que dão vida aos personagens.

A crítica internacional não poupou elogios a “Pobres Criaturas”, que conquistou o prêmio de Melhor Filme de Comédia no Globo de Ouro 2024, além de reconhecimento para a brilhante atuação de Emma Stone como Melhor Atriz de Comédia.

O filme tem duração de 2h21m e as vendas dos ingressos já estão disponíveis no site ou app da Ingresso.com, ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

*ATENÇÃO: O filme possui classificação indicativa de 18 anos. Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.