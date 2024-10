Repescagem de filmes da 48ª Mostra é última chance para aproveitar o evento

A 48ª Mostra de Cinema chegou ao fim na última quarta (30), mas os cinéfilos ainda tem mais uma chance para ver alguns dos filmes da seleção.

Algumas dezenas das 419 obras exibidas ganham um repeteco até quarta (6). Na lista da repescagem, entraram títulos que ficaram entre os favoritos do público, como “Hanami” e “Memórias de um Caracol”. A seguir, veja uma seleção de obras que vale a pena conferir, ou ver de novo.

2035

Coreia do Sul, 2024. Dir.: Jaein Park. Com: Taekyung Oh e Ilhan Yu. 98 min. 14 anos

Simula a celebração de uma década do acordo de reunificação das Coreias. Nesse contexto, um cineasta norte-americano vai ao país gravar um documentário e acaba impelido a investigar uma luz verde que revela segredos.

Dom. (3), às 19h40 (Cine Satyros Bijou)

3 Obás de Xangô

Brasil, 2024. Dir.: Sérgio Machado. 77 min. Livre

Um documentário sobre a amizade dos ícones brasileiros Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé. Na 48ª Mostra, ganhou como o melhor documentário brasileiro pelo público.

Qui. (31), às 19h10 (Cinesesc)

Abril, Verde e Amarelo

Abril, Verde, Amarillo. Argentina, 2024. Dir.: Santiago Aulicino. Com: Ingrid Pokropek, Maxi Passarelli e Santiago Aulicino. 60 min. Livre

Um músico recluso que evita sair de casa vê à distância pessoas seguirem a vida durante o outono em Buenos Aires.

Dom. (3), às 15h (Cine Satyros Bijou)

Apocalipse nos Trópicos

Brasil, 2024. Dir.: Petra Costa. 110 min. 10 anos

O documentário reúne imagens de políticos, em uma investigação sobre o controle exercido por lideranças evangélicas no governo brasileiro. Da mesma diretora de “Democracia em Vertigem” (2019).

Seg. (4), às 15h (Cinesesc)

Balomania

Dinamarca, Espanha, 2024. Dir.: Sissel Morell Dargis. 93 min. 16 anos

Retrata uma sociedade secreta que existe nas favelas do Brasil e constrói balões de ar quente. Na 48ª Mostra, ganhou como o melhor documentário internacional pelo público.

Sáb. (2), às 19h20 (Cinesesc)

O Caso dos Estrangeiros

The Strangers – Case. Jordânia, 2024 . Dir.: Brandt Andersen. Com: Omar Sy, Yasmine Al Massri e Yahya Mahayni. 97 min. 12 anos

Uma tragédia em Alepo impacta cinco famílias de quatro países diferentes. O filme cruza histórias de uma médica, um poeta, um soldado, um contrabandista e um capitão da guarda costeira grega. Na 48ª Mostra, ganhou como o melhor filme de ficção internacional pelo público.

Ter. (5), às 21h20 (Cinesesc)

Familiar Touch

Estados Unidos, 2024. Dir.: Sarah Friedland. Com: Kathleen Chalfant, Carolyn Michelle e Andy Mcqueen. 14 anos. 91 min

Uma idosa com demência se muda para uma residência assistida. Lá, ela enfrenta novos rostos e rotinas e resiste a se conectar com vizinhos, mas se aproxima dos cuidadores e confunde seu filho com um pretendente. Na 48ª Mostra, ganhou como o melhor filme de ficção pelo júri.

Ter. (5), às 19h20 (Cinesesc)

Hanami

Suíça/Portugal/Cabo Verde, 2024. Dir.: Denise Fernandes. Com: Sanaya Andrade, Daílma Mendes e Alice Da Luz. 96 min. 14 anos

Abandonada pela mãe, Nana vai aos pés de um vulcão para se curar de uma febre. Lá, sonho e realidade se misturam. Na 48ª Mostra, também ganhou como o melhor filme de ficção pelo júri e Mathé ganhou o prêmio Brada de melhor direção de arte.

Sex. (1º), às 21h20 (Cinesesc)

Intervenção

Brasil, 2024. Dir.: Gustavo Ribeiro. 96 min. Livre

O documentário acompanha o movimento “não no meu quintal”, em que moradores de uma região valorizada de de São Paulo resistem à urbanização de uma comunidade formada por duas favelas. Na 48ª Mostra, levou o prêmio ABRACINE de melhor filme brasileiro na competição de novos diretores.

Sáb. (2), às 15h (Cinesesc)

O Legado de Pandora

Pandoras Vermächtnis. Áustria, 2024. Dir.: Angela Christlieb. 87 min. 14 anos

O documentário mergulha no universo de G.W. Pabst (1885-1967), gigante do cinema alemão, por meio do olhar de Trude Pabst, seu grande amor.

Sex. (1º), às 15h (Cine Satyros Bijou)

Levados pelas Marés

Feng Liu Yi Dai. China, 2024. Dir.: Jia Zhangke. Com: Zhao Tao, Li Zhubin e Pan Jianlin. 111 min

Narra a história de amor de Qiaoqiao e Bin, até o rapaz ir embora sem justificativa. Além da jornada individual dos personagens e do romance, o filme também acompanha as transformações da China do início dos anos 2000 até os dias atuais. Na 48ª Mostra, ganhou como o melhor filme internacional pela crítica.

Qui. (31), às 21h10 (Cinesesc)

A Lista

The List. Irã/Afeganistão/Reino Unido, 2023. Dir.: Hana Makhmalbaf. 65 min. 14 anos

Neste documentário, é retratada uma tentativa de fuga de artistas e cineastas após a saída de forças internacionais e da ascensão do talibã no Afeganistão, em 2021. A diretora é filha do também cineasta Mohsen Makhmalbaf. Exibido no Festival de Busan

Sex. (1º), às 21h15 (Cine Satyros Bijou)

Malu

Brasil. 2024. Dir.: Pedro Freire. Com: Yara de Novaes, Juliana Carneiro da Cunha E Carol Duarte. 100 min. 16 anosDepois de um passado glorioso, uma mulher de meia idade enfrenta uma crise existencial enquanto tem que lidar com sua mãe conservadora e sua filha. O filme foi premiado como melhor longa-metragem de ficção no Festival do Rio. Na 48ª Mostra, ganhou o Prêmio Paradiso.

Sáb. (2), às 17h10 (Cinesesc)

Manas

Brasil 2024. Dir.: Marianna Brennand. Com: Jamilli Correa, Rômulo Braga e Dira Paes. 101 min.14 anos

Uma adolescente ribeirinha começa a perceber as violências vividas pelas mulheres ao ser redor. Vencedor do prêmio direção da Jornada dos Autores do Festival de Veneza. Na 48ª Mostra, ganhou como o melhor filme brasileiro pela crítica.

Sex. (1º), às 19h10 (Cinesesc)

Memórias de um Caracol

Memoir of a Snail. Austrália, 2024. Dir.: Adam Elliot. 94 min. 16 anos

A animação conta a história de uma garota solitária que coleciona caracóis ornamentais. A jovem foi separada do irmão gêmeo, mas encontra inspiração ao conhecer uma idosa excêntrica, com quem faz amizade. Sarah Snook, conhecida por seu papel em “Succession”, empresta a voz para a personagem principal. Na 48ª Mostra, Adam Elliot ganhou o prêmio de melhor direção pelo júri.

Ter. (5), às 15h (Cinesesc)

No Other Land

Palestina/Noruega, 2024. Dir.: Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal, Yuval Abraham. 96 min

Retrata a destruição de Masafer Yatta, na Cisjordânia, e a amizade entre o ativista palestino Basel Adra e a jornalista israelense, Yuval. Melhor documentário e prêmio do público da seção Panorama no Festival de Berlim deste ano. Na 48ª Mostra, ganhou como o melhor documentário pelo júri.

Dom. (3), às 21h20 (Cinesesc)

A Queda do Céu

Brasil/Itália/França, 2024. Dir.: Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha. 108 min. Livre

Ao acompanhar o ritual funerário reahu, realizado pela comunidade watoriki, em território yanomami, o documentário mostra a reação local ao garimpo realizado de forma ilegal.

Dom. (3), às 19h (Cinesesc)

Rumo a uma Terra Desconhecida

Vers un Pays Inconnu. Reino Unido/Irlanda/França/Alemanha/Grécia/Holanda/Catar/Arábia Saudita/Palestina, 2024. Dir.:Mahdi Fleifel. Com: Mahmood Bakri, Aram Sabbah e Mohammad Alsurafa. 105 min

Dois primos palestinos estão refugiados em Atenas, na Grécia, e recorrem a todos os meios possíveis para juntar dinheiro. Nessa jornada, ultrapassam os próprios limites.

Sáb. (2), às 15h (Cine Satyros Bijou)

Serra das Almas

Brasil. 2024. Dir.: Lírio Ferreira. Com: Julia Stockler, Mari Oliveira e Ravel Andrade. 121 min. 14 anos

Um roubo de joias reúne um antigo grupo de amigos em Pernambuco, vigiados por fantasmas do passado. Na 48ª Mostra, levou o prêmio Netflix.

Qua. (6), às 17h40 (Cinesesc)

Sinfonia da Sobrevivência

Brasil, 2024. Dir.: Michel Coeli. 72 min. Livre

O documentário registra os esforços de sobrevivência dos animais afetados pelas queimadas do Pantanal, ao mesmo tempo em que acompanha a atuação de voluntários e bombeiros. Na 48ª Mostra, também ganhou como o melhor documentário pelo júri.

Sáb. (2), às 21h30 (Cinesesc)

Tudo que Imaginamos como Luz

França/Índia, 2024, Dir.: Payal Kapadia. Com: Kani Kusruti, Divya Prabha e Chhaya Kadam. 14 anos. 115 min

Em Mumbai, a enfermeira Prabha recebe um presente inesperado do marido afastado, enquanto sua colega, Anu, busca um local para se encontrar com o namorado. Uma viagem a uma cidade litorânea proporciona um espaço para a manifestação de seus desejos. Vencedor do grande prêmio do júri em Cannes.

Sex. (1º), às 16h40 (Cinesesc)

XXL

Suécia/Finlândia, 2024. Dir.: Kim Ekberg e Sawandi Groskind. Com: Astrid Drettner, Georgios Giokotos e Marianne Carlsson. 77 min. 16 anos

Dois irmãos que estão afastados tentam se reconectar em uma viagem para Helsinque (Finlândia), onde conhecem pessoas peculiares e refletem sobre a vida.

Dom. (3), às 16h20 (Cine Satyros Bijou)

Zafari

Peru/Brasil/México/França/Chile/Rep. Dominicana/Venezuela, 2024. Dir.: Mariana Rondón. Com: Daniela Ramirez, Francisco Denis e Samantha Castillo. 100 min. 12 anos

A chegada de um hipopótamo ao zoológico revela tensões no relacionamento dos vizinhos Edgar e Ali, que convivem em um ambiente dominado pela barbárie, sem água ou comida.

Dom. (3), às 16h50 (Cinesesc)