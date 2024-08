Repercussão da morte de Silvio Santos

Na manhã deste sábado (17/08) a assessoria do SBT emitiu um comunicado sobre a morte do apresentador Silvio Santos, aos 93 anos, no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A partir deste comunicado a notícia já foi repercutida em todo país. Fãs, apresentadores, políticos, famosos prestaram homenagens.

Ainda diante de muitas dúvidas, a emissora de Silvio Santos não informou informou a data e o local do velório e do sepultamento do apresentador, que foi internado com H1N1 em 16 de julho, teve alta no dia 20, mas voltou ao hospital em 1º de agosto.

Na ocasião, a assessoria de imprensa do SBT afirmou que a internação não causava preocupações, porque o apresentador faria apenas exames de imagens.

NOTA DO SBT

Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.

A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos.

Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações.

Quadro de saúde recente de Silvio Santos, broncopneumonia após infecção pelo vírus H1N1, saiba mais;

O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou em boletim médico às 11h a causa da morte de Silvio Santos, os 93 anos.

Segundo o hospital, o apresentador morreu às 4h50 deste sábado (17) em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).

A broncopneumonia causa inflamação nos alvéolos, que são as estruturas dos pulmões que fazem a troca de oxigênio com o sangue. E a pneumonia é causada por vírus, bactérias ou fungos que comprometam as estruturas pulmonares.

Carreira Musical de Silvio Santos

O apetite por piadas e trocadilhos sexuais pode até ter aumentado com o Silvio Santos da terceira idade na televisão, mas, bem antes disso, o apresentador, morto aos 93 anos neste sábado (17), já fazia o público rir cantando que a pipa do vovô não subia mais.

“A Pipa do Vovô” foi sucesso na década de 1980 na voz do apresentador, com o refrão “a pipa do vovô não sobe mais, apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás”. É uma marchinha carnavalesca, como tantas outras que viraram marca da carreira musical de Silvio —e que hoje seriam consideradas politicamente incorretas.

Em um vídeo disponível no YouTube, o apresentador sobe ao palco em um evento de 1976, em plena ditadura militar, e com sorriso maroto canta: “É Severina, é Gabriela, eu tô de olho é na butique dela. Hoje, vou me acabar, não adianta dar chilique. Depois eu vou fazer bilu-bilu na sua butique”.

“Severina e Gabriela”, escrita por Albert Gomes e Tião da Vila Prudente, faz parte do LP “Carnaval, Amor & Fantasia”, de 1976. Além dessa, há outras 16 coletâneas carnavalescas, lançadas entre as décadas de 1960 e 1980, com músicas interpretadas pelo apresentador, segundo o Instituto Memória Musical Brasileira.

Em um álbum de 1968 voltado a estrangeiros, “Biggest Brazilian Hits Carnival for Tourists”, ou os maiores sucessos do Carnaval brasileiro para turistas, Silvio canta “Marcha da Solteirona”, de Julio Carlos, Domingos Paulo e Nascim Filho —”já faz muito tempo que ela namora, mas não casou até agora”.

Além das coletâneas, Silvio lançou 13 compactos, entre as décadas de 1960 e 1990. LPs foram dois, “Silvio Santos e Suas Colegas de Trabalho”, de 1974, e “Show de Alegria”, de 1975.

A estreia foi em “Carnaval Copa 66”, de 1965, com “Índio quer Dançar”, de Manoel Ferreira e Gentil Júnior. Em uma época em que se fantasiar de indígena não suscitava polêmica sobre desrespeito aos povos originários, Silvio entoava: “Ei, moçada, índio chegou, quer dançar/ o cacique entra na roda, e o pajé no pá pá pá/ vai começar o festim, estou de flecha na mão/ mulher que não olha pra mim vai entrar no caldeirão”.

Silvio foi também bom moço nas melodias. Romântico, cantou “Eternos Namorados”, de Oswaldo Cruz e Rogê, com os versos “namorados passeando, braços dados, vão se amando”. Filho devoto, entoou “Mãezinha Querida”, de Getúlio Macedo e Lourival Faissal —”minha mãezinha querida, mãezinha do coração”.

E, bom genro, interpretou “Eu Gosto da Minha Sogra”, com o refrão “eu gosto da minha sogra, deixa falar quem quiser/ é minha segunda mãe, é mãe de minha mulher”, escrito por Manoel Ferreira e Ruth Amaral, os mesmos autores de “A Pipa do Vovô”.

O casal de autores Ferreira e Amaral compôs mais de 200 marchinhas, cerca de 40 delas sucessos na voz de Silvio Santos. É da dupla, em parceria com Gentil Junior, “Transplante de Corintiano”, em que o apresentador canta “doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano”.

A música, lançada em 1968, virou uma espécie de hino da torcida do Corinthians, difícil de resistir até para os maiores adversários. De olho na popularidade alvinegra, Silvio gravou também “Samba do Corinthians”, de Manoel Ferreira e Gentil Junior —”depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol/ à tarde vou ver o Corinthians ensinar essa gente a jogar futebol”.

Brincalhão, bom moço, corintiano e controverso. Foi essa faceta que veio à tona a partir do seu maior sucesso musical, “Silvio Santos Vem Aí”, que posteriormente se tornaria o centro de um processo judicial pela falta de pagamento de direitos autorais —Silvio foi condenado em 2010 a indenizar o compositor da música.

Em 1965, na Rádio Nacional, em São Paulo, Silvio encomendou a Archimedes Messina uma música para a abertura de seu programa. Queria “algo simples, para pegar”, ele contou. O compositor foi certeiro: “Agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar. Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Silvio Santos vem aí, lá, lá, lá, lá, lá, lá”.

Após se tornar marca de Silvio como animador no rádio, virou marchinha de Carnaval e depois acompanhou o apresentar por toda a sua carreira televisiva, tornando-se uma das mais famosas canções da história da televisão brasileira e trilha sonora incontornável dos domingos.

Repercussão da morte de Silvio Santos na TV

Concorrentes do SBT, Globo e Record abriram plantão para homenagear o apresentador. A jornalista Zileide Silva passou a comandar um Jornal Hoje especial com a trajetória do apresentador na Globo. O Fala Brasil, na Record, noticiário exibido todas as manhãs pela TV de Edir Macedo, também interrompeu sua programação para falar exclusivamente sobre a morte de Silvio.]

Assunto em toda a TV aberta, no SBT o canal optou por seguir sua vida normal e mostrava o programa Sábado Animado, com a exibição do desenho Scooby-Doo.

Record adia estréia de programa

Em virtude da morte do apresentador e empresário Silvio Santos, a estreia do Super Domingo RECORD, com as atrações Domingo Record e Acerte ou Caia!, foi adiada para o dia 25 de agosto.

Homenagem de famosos ao apresentador Silvio Santos

Diversos amigos, famosos, jornalistas e figuras políticas homenagearam e relembraram de passagens com o maior apresentador da história da TV brasileira.

Carlos Alberto de Nóbrega

Reprodução/Redes Sociais

O humorista o SBT, postou uma foto ao lado do dono da emissora. “Foram 70 anos de uma amizade e uma saudade que será eterna.” O também apresentador Ronnie Von se disse sem palavras. “Descanse em paz, Silvio.”

Celso Portiolli

Reprodução/X-Twitter

Celso Portiolli, apresentador da casa, afirmou que sua gratidão a Silvio será eterna e que o Brasil perde uma lenda. “Me ensinou a sonhar grande. Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro. Aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como eu, se sentem órfãos neste momento, deixo meus mais profundos sentimentos. Você é e sempre será o maior.”

Eliana, que deixou a casa este ano após 15 anos de parceria, o chamou de amado mestre ao postar uma foto em que abraça o comunicador. “É assim que quero me lembrar de você. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz.

Fátima Bernardes, Maurício Meirelles e outros famosos também comentaram sobre Silvio Santos

Fátima Bernardes disse que ele tinha o dom de falar com o público. “De se fazer íntimo. Construiu um império, mas continuava ser o animador de auditório. Meu carinho para família e pro seu imenso público.”

O ator Mauricio Meirelles afirmou que o comunicador foi sua inspiração na carreira e o maior comunicador que o país já teve. “Um dos maiores brasileiros da história. Pra mim, o maior dessa geração. Que Deus abençoe Silvio e toda sua família.”

O dramaturgo Walcyr Carrasco definiu o dono do SBT como uma lenda para a televisão e afirmou que ele deixa um legado eterno.

“Ele que, sem dúvida, foi o maior comunicador da história da televisão brasileira. Silvio Santos, descanse em paz e que a luz ‬‪perpétua o ilumine. Seu legado será eterno.‬ Um abraço forte à família Abravanel, fãs e amigos.”

Sergio Mallandro relembrou a ida ao canal em 1981, e falou que encontrou um líder e um professor. “Você foi um segundo pai, obrigado por tudo, te amo.”

Os cantores Dudu Nobre e Thaeme também lamentaram a morte. “O maior se for, você cumpriu sua missão. Vá com Deus.”

Clubes de futebol lamentam morte de Silvio Santos

Clubes e personalidades do esporte usaram as redes sociais para manifestar suas homenagens ao apresentador Silvio Santos, que morreu neste sábado (17) aos 93 anos. Também empresário, ele estava internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“O Corinthians lamenta com pesar a morte de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos. Um dos maiores apresentadores da história do Brasil, Silvio Santos comandou os domingos do SBT por muitas décadas. Sempre irreverente, Silvio nunca escondeu sua paixão pelo Timão. Doutor, eu não me engano, meu coração é corinthiano”, lembrou o clube paulista.

“O legado do maior comunicador da história deste país será eterno. Obrigado por tudo”, disse o Vasco.

O Palmeiras também exaltou o legado do apresentador como um dos maiores nomes da história da televisão brasileira. “Ele nos deixa um legado sem igual de dedicação ao trabalho e amor à vida. Nossos mais sinceros sentimentos neste momento de imensa saudade”, diz trecho da homenagem.

O São Paulo, por sua vez, relembrou o legado imensurável do comunicador no comando de programas assistidos por milhões de brasileiros. “Com todo o nosso carinho e sinceras condolências, desejamos força a todos os familiares, amigos e admiradores deste grande ídolo nacional. Silvio Santos será eterno em nossos corações.”

O apresentador e ex-jogador Neto também homenageou o apresentador e empresário no X-Twitter.

Certa vez na década de 1990 estive na Porta da Esperança do @SBTonline realizando o sonho de um rapaz. Foi quando conheci o Senor Abravanel, o popular Silvio Santos, que nos deixou hoje aos 93 anos. Um cara irreverente e empresário genial. Um mito da televisão brasileira! Vai… pic.twitter.com/qbVIPMkzr3 — Craque Neto (@10neto) August 17, 2024

Lula homenageia Silvio Santos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do apresentador Silvio Santos, neste sábado (17/8), em uma nota em sua conta no X. Para ele, o apresentador foi a “maior personalidade da história da televisão brasileira e um dos grandes comunicadores do país”. Lula lembrou o passado do apresentador, de vendedor ambulante até o empreendedor que construiu uma grande rede de televisão e empresas diversas, dos setores financeiro, industrial e do comércio.

Silvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do país.



Carioca, filho de imigrantes, Senor Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede… pic.twitter.com/mkqiOQGDcG — Lula (@LulaOficial) August 17, 2024

Nota – Presidência da República

Silvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do país. Carioca, filho de imigrantes, Senor Abravanel, seu nome de batismo, foi um empreendedor que iniciou sua vida como vendedor ambulante e construiu uma grande rede de TV e empresas dos mais diversos setores: financeiro, industrial e de comércio. Mas será sempre lembrado como Silvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros, querido pelas suas “colegas de trabalho”, como carinhosamente chamava as telespectadoras.

Com seu talento e carisma lançou e deu apoio a muitos talentos da nossa TV, do humor e do jornalismo. Era uma das pessoas mais conhecidas e queridas do nosso país.

Ao longo dos anos, nos encontramos em programas de TV, reuniões e conversas, sempre com respeito e carinho.

A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país.

Meus sentimentos e solidariedade para sua esposa, suas seis filhas, todos os familiares, amigos, trabalhadores de suas empresas e fãs pelo Brasil.

Governo do Estado de São Paulo emite nota de pesar pela morte de Silvio Santos

Com profundo pesar, o Governo do Estado de São Paulo lamenta o falecimento do empresário e apresentador Silvio Santos, aos 93 anos, neste sábado (17). Fundador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), tornou-se um dos símbolos da comunicação brasileira graças à maneira simples, direta e carismática com que lidava com o público. Está decretado luto oficial de três dias no estado de São Paulo.



Nascido Senor Abravanel, o empresário aliou seu perfil empreendedor, treinado na adolescência como camelô, à voz potente e inconfundível para criar um estilo popular que cativou as massas. Sua trajetória nas rádios e nos canais de TV andou lado a lado com seu tino empreendedor em diversos segmentos e no comando do SBT. Carioca, escolheu São Paulo como casa desde os anos 1950.



Nossos sentimentos à família Abravanel, aos amigos, aos funcionários do SBT e aos brasileiros de diversas gerações que tiveram em Silvio Santos uma das personalidades mais admiradas.