Reparo em adutora afeta o abastecimento em Mauá

A Sabesp realiza, nesta terça-feira (27), uma manutenção emergencial na adutora responsável pelo sistema de abastecimento dos reservatórios Zaíra e Magine, que fornecem água para a cidade de Mauá. Os trabalhos visam dar segurança hídrica para o município e a previsão de conclusão é para a madrugada desta quarta-feira (28).

A Companhia reforça que durante a ação, o fornecimento de água pode sofrer intermitência em alguns bairros do município. A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer, gradativamente, após o término dos trabalhos. A Sabesp orienta à população a usar a água armazenada nos reservatórios residenciais de forma consciente, até a conclusão do serviço e a recuperação completa do fornecimento.

Imóveis com caixa-d’água obrigatória e com reservação para ao menos 24 horas, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir com menos intensidade a alteração no fornecimento. Consultas e notificações devem ser feitas na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (a ligação é gratuita).

Os bairros que podem ser afetados são:

Jardim Anchieta (parte), Jardim Itapeva, Vila Assis Brasil (parte), Jardim Luzitano, Jardim Primavera (parte), Jardim Miranda D’aviz (parte), Vila Guarani (parte), Núcleo Sampaio Vidal, Jardim Itaussú (parte), Jardim Cerqueira Leite (parte), Jardim Lisboa, Parque das Américas (parte), Jardim Itapark (parte), Vila Nossa Senhora Aparecida, Parque Jaguari, Vila Independência (parte), Jardim Maringá, Núcleo Cincinato Braga (parte), Jardim Camila (parte), Vila São José, Jardim Nilza Miranda, Vila Magini (parte), Jardim Elizabeth (parte), Vila Tavares, Sítio Bela Vista, Jardim Cruzeiro, Jardim São Gabriel (parte), Jardim Miranda D’aviz (parte), Jardim Paranavaí, Jardim Alto da Boa Vista, Jardim Zaira – Macuco, Parque da Américas (parte), Jardim Araci, Jardim Brasílial, Vila Cláudia, Jardim Correia (parte), Jardim Santa Rosa, Jardim Boa Vista (parte), Jardim Anchieta (parte), Jardim Guapituba, Vila Mercedes, Jardim Primavera (parte), Jardim São Jorge do Guapituba, Jardim São Judas, Vila Morelli, Jardim Esperança (parte), Jardim Ipê (parte), Jardim Otávio Miniguini, Jardim Oratório (parte), Vila Real, Jardim Itapark (parte), Sítio Bocaína (parte), Vila Flórida (parte), Parque Jaguari, Chácara Falchi Onodera, Vila Coronel Pires, Jardim Rosina (parte), Jardim Camargo, Parque Pilalópolis, Jardim Canadá (parte), Jardim São Sebastião, Vila Joana, Jardim Itapeva (parte), Parcelamento Mohamad, Vila Abdolini, Jardim Luzitano, Núcleo Cincinato Braga (parte), Vila Vitória (parte), Jardim Feital (parte), Jardim Columbia, Sítio Bela Vista, Ch. Maria Francisca (parte), Chácara Maria Aparecida, Jardim Casa Preta, Jardim Éden, Jardim Hélida, Jardim Maria Eneida (parte), Jardim Zaira (laranjeiras), Vila Ligia, Jardim Zaira (aeroporto), Vila Maria José, Rua Manoel Alves Ferreira, Viela Maesk, Viela da Escada, Av. Cidade de Mauá (parte), Jardim Mauá, Vila São Francisco, Vila Correia, Jardim Salgueiro (parte), Jardim Adelina, Jardim Santa Lídia, Cata Preta, Vila Assis Brasil (parte), Jardim IV Centenário, Parque São Vicente (parte), Jardim Santista, Jardim Bom Recanto, Jardim Bocaína, Vila Falchi, Jardim Bandeirantes, Jardim Agati, Jardim Coimbra, Jardim Araguaia, Parque Alvorada, Vila Isabel, Vila Ana, Jardim Estrela, Jardim Santa Adélia, Vila Sônia, Country Park, Vila São Luís, Vila Batoni, Vila São João, Vila Lisboa, Pajussara, Jardim Isabela (parte), Jardim Sílvia, Loteamento Itrapoã, Jardim Paulista, Jardim São Jorge do Guapituba.

A Sabesp lamenta os transtornos e esclarece que a manutenção está sendo comunicada por meio de SMS a consumidores com cadastro atualizado, por comunicado à imprensa e pelas redes sociais da Companhia.

Veja algumas dicas de uso consciente da água:

1. Tome banhos mais curtos;

2. Deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba;

3. Deixe para lavar o carro em outra data – e evite usar a mangueira, prefira um balde com água;

4. Lave calçada ou quintal em outro dia e lembre-se de usar vassoura e balde com água, não a mangueira;

5. Dê preferência para lavar a roupa e a louça em outro dia ou use a lava-roupa e a lava-louça apenas quando elas estiverem na capacidade máxima;

6. Antes de lavar a louça, retire o excesso de comida com a esponja; deixe a torneira fechada ao ensaboar;

7. Não dê descarga à toa e não utilize o sanitário como lixeira. Em apenas seis segundos de válvula acionada vão embora cerca de 12 litros de água;

8. Não use água corrente para descongelar alimentos.

Mais informações no link: https://site.sabesp.com.br/site/sociedade-meioambiente/dicas.aspx?