Renovação política: o futuro após Lula e Bolsonaro

No cenário político brasileiro, as incertezas que cercam as figuras de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) tornam-se cada vez mais evidentes, especialmente à medida que os debates sobre as eleições presidenciais de 2026 ganham força. Essa situação destaca um preocupante vazio na renovação das lideranças nacionais, um desafio que se impõe a todos os segmentos do espectro político.

Com o crescimento das especulações sobre alternativas aos dois líderes que dominaram as últimas eleições, tanto no caso de Lula optar por não buscar a reeleição quanto na hipótese de Bolsonaro continuar inelegível, surge a necessidade urgente de formar novas opções competitivas. No entanto, analistas e políticos concordam que essa construção exigirá um esforço significativo.

A dependência do Partido dos Trabalhadores em relação à figura de Lula foi reavivada após recentes problemas de saúde do presidente, levantando questões sobre sua presença nas próximas urnas. Nomes como Fernando Haddad e Rui Costa são frequentemente mencionados como potenciais sucessores, embora enfrente obstáculos consideráveis.

No campo da direita, diversos governadores surgem como possíveis herdeiros do legado bolsonarista. Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Romeu Zema (Novo-MG) e Ratinho Jr. (PSD-PR) estão entre os cotados, além de membros da família Bolsonaro e outsiders como Pablo Marçal (PRTB).

Líderes emergentes como João Campos (PSB-PE) e Nikolas Ferreira (PL-MG) também são considerados promissores para ambos os lados, mas enfrentam limitações relacionadas à idade, experiência e ao contexto territorial.

Um exemplo recente na tentativa de criar uma nova liderança nacional é a ex-senadora Simone Tebet (MDB), que teve um desempenho modesto nas eleições de 2022, recebendo apenas 4% dos votos. Sua trajetória é vista como dificultada pela crescente polarização política que marginaliza candidatos moderados.

Felipe Soutello, marqueteiro da campanha de Tebet, enfatiza que a construção de uma liderança requer tempo e depende de uma combinação única de fatores. Para ele, o desempenho da ministra em sua primeira corrida nacional foi, sob certas perspectivas, encorajador.

“Não existe vácuo na política. As forças sempre se reorganizam para preencher espaços deixados”, afirma Soutello. Ele ressalta que a construção de uma liderança em um país tão extenso e com tantas disparidades regionais demanda tempo e dedicação.

A presença consolidada nas redes sociais é considerada um pré-requisito essencial para qualquer aspirante à liderança. Entretanto, Soutello alerta que isso não é suficiente por si só; é vital ter uma estrutura partidária robusta e conexões com as elites político-econômicas.

A ex-senadora Ana Amélia Lemos (PSD-RS), que atuou como vice na chapa de Geraldo Alckmin em 2018, argumenta que o ambiente digital se tornou uma ferramenta crucial para novos líderes. Ela observa que a direita tem se destacado nesse aspecto ao lançar figuras antes desconhecidas no cenário político.

Em tom crítico, Ana Amélia lamenta a transformação das qualidades desejáveis em um líder. Características como inspiração e confiabilidade foram substituídas por comportamentos agressivos e radicais, refletindo uma tendência alarmante na política atual.

Os desafios enfrentados por novos líderes são complexos e não existe uma fórmula mágica para o sucesso. O ex-presidente Fernando Collor de Mello é frequentemente citado como um exemplo contracorrente à ideia de que a origem em estados menos proeminentes limita a ascensão política.

Tarcísio de Freitas é visto como um potencial candidato presidencial devido à sua posição como governador de São Paulo, além de ser considerado próximo a Bolsonaro. Apesar disso, ele já declarou sua intenção de concorrer à reeleição.

De acordo com a cientista política Vera Chaia da PUC-SP, a direita apresenta hoje uma perspectiva mais ampla em termos de nomes com potencial nacional do que a esquerda. Vera argumenta que muitos líderes liberais contemporâneos têm suas raízes nas manifestações sociais ocorridas em junho de 2013 e critica a esquerda por não ter conseguido promover renovação significativa.

A resolução dos impasses dentro da direita pode depender da situação futura envolvendo Bolsonaro. O ex-presidente parece hesitar em fazer uma escolha clara sobre seu sucessor e indica planos para registrar sua candidatura em 2026, apesar da inelegibilidade até 2030.

Características como carisma, capacidade de conectar-se com o público e habilidades para identificar o sentimento popular são vistos como essenciais para qualquer candidato que almeje conquistar relevância nacional. Segundo Fábio Baldaia, sociólogo ligado ao Instituto Federal da Bahia, compreender os valores mais profundos da sociedade brasileira é fundamental para qualquer estratégia política bem-sucedida.

A nova direita se fortaleceu ao explorar temas ligados aos costumes e questões sociais mais amplas. Baldaia adverte que se a esquerda não aprender a dialogar com esses elementos, terá dificuldade em manter relevância quando Lula não estiver mais no cenário político.