Renovação da frota de ônibus na Baixada Santista: EMTU introduz 100 novos veículos

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) anunciou a modernização de sua frota intermunicipal na Baixada Santista, com a introdução de 100 novos ônibus 0km, todos equipados com ar-condicionado. Os veículos já estão em operação nas linhas que atendem as cidades de Santos, Praia Grande e São Vicente, após rigorosos processos de inspeção e cadastramento.

Essa iniciativa foi revelada pelo governador Tarcísio de Freitas durante uma visita à região em julho deste ano. Em sua fala, o governador enfatizou a importância da melhoria no transporte público, afirmando: “Vamos proporcionar mais conforto aos cidadãos que utilizam o transporte metropolitano na Baixada Santista, com ônibus mais modernos e climatizados”.

A entrega dos novos veículos teve início em setembro e prosseguiu ao longo dos meses seguintes. Operados pela concessionária BR Mobilidade, os ônibus foram gradualmente integrados à frota da EMTU, com a previsão de conclusão desse processo até o final de novembro.

Os novos ônibus contam com chassi Mercedes Benz e carroceria Caio Induscar Apache. Além do ar-condicionado, os veículos apresentam plataforma acessível para passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida. Outro destaque é o motor Euro VI, que minimiza a emissão de poluentes e garante maior eficiência energética para motores a diesel.

Esse investimento representa um esforço conjunto entre o governo do estado, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a EMTU e a BR Mobilidade, visando aprimorar a qualidade do transporte público na Baixada Santista, oferecendo maior conforto e um melhor atendimento aos usuários.

Atualmente, os novos ônibus estão operando nas linhas 928, 931, 943, 934EX1 e 942, que juntos atendem cerca de 45 mil passageiros diariamente. Há planos para que outras linhas também sejam beneficiadas no futuro.

Atualmente, a EMTU gerencia mais de 60 linhas metropolitanas em nove municípios da Baixada Santista, transportando mais de 200 mil passageiros diariamente. Além disso, o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), um modal totalmente elétrico em expansão na região, conecta Santos a São Vicente e atende cerca de 25 mil passageiros por dia.

As linhas que já estão operando com os novos veículos são: