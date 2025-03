Rendimento domiciliar per capita em SP cresce 86% em uma década, mostra IBGE

O rendimento domiciliar per capita no estado de São Paulo apresentou um crescimento significativo de 86% ao longo da última década, conforme informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para o ano de 2024, o valor do rendimento domiciliar per capita em São Paulo alcançou R$ 2.662, posicionando-se como o segundo maior do Brasil, atrás apenas do Distrito Federal, que registrou R$ 3.444. Em comparação com a média nacional, que foi de R$ 2.069, o estado paulista se destaca com uma diferença de R$ 593, equivalente a um aumento de 29% em relação à média do país.

A pesquisa do IBGE considera a soma dos rendimentos mensais de todos os habitantes de um domicílio. De 2022 para 2024, houve um aumento de 24% no rendimento domiciliar per capita em São Paulo, que já acumula uma valorização de 86% desde o início da série histórica em 2014.

Os dados utilizados para o cálculo do rendimento domiciliar per capita são oriundos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua. Esse indicador leva em conta o total dos rendimentos recebidos pelos moradores do domicílio, incluindo salários e outras fontes de renda. O cálculo abrange todos os residentes da habitação, considerando também pensionistas, empregados domésticos e seus familiares.

Os valores refletem os rendimentos brutos recebidos efetivamente no mês referente à pesquisa, agregando informações das visitas realizadas nos quatro trimestres ao longo do ano.

A PNAD Contínua é uma pesquisa amostral domiciliar que vem sendo conduzida pelo IBGE desde janeiro de 2012, com o objetivo de monitorar as flutuações trimestrais e a evolução da força de trabalho, entre outros dados relevantes para análise do desenvolvimento socioeconômico do Brasil. A coleta específica sobre os rendimentos domiciliares per capita foi iniciada em 2014.

Desde o início das análises, São Paulo consistently supera a média nacional em todos os anos da pesquisa, mantendo-se na segunda posição entre as unidades federativas, logo atrás do Distrito Federal.