Renato mira vitória para manter Água Santa na liderança da Paulista Cup Sub-20

O Água Santa volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Santo André pela Paulista Cup Sub-20. O duelo dos clubes da Grande São Paulo será realizado às 10 horas da manhã na cidade de Diadema.

Destaque do Netuno, o meia Renato garante que o pensamento do time é manter a liderança isolada do grupo 12. No momento, a equipe soma 14 pontos ganhos, enquanto o EC São Bernardo tem 11, o Ramalhão e o Jabaquara têm dez cada, enquanto o São Caetano ainda não pontuou e ocupa a lanterna.

“Nossa classificação para a segunda fase já está garantida, mas queremos terminar na liderança da chave. Ganhando amanhã (terça-feira) esse objetivo será alcançado. Respeitamos o adversário, mas jogando em casa vamos lutar pela vitória durante os 90 minutos”, garante o atleta agenciado pela empresa Mundek Sports.

CAMPANHA

Após a disputa de sete jogos, o Água Santa obteve quatro vitórias, dois empates e sofreu uma derrota. São 14 gols pró e seis contra, resultando em saldo positivo e oito tentos.