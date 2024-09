Renato Gaúcho se revolta e ameaça deixar Grêmio

Após a derrota do Grêmio para o Criciúma, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho se irritou na entrevista coletiva, ameaçou entregar o cargo e rebateu as críticas.

“Não sei quem é bom para vocês. Na minha opinião o melhor técnico do mundo é o Guardiola, você vê o time dele de mais de 1 bilhão. Ele é muito bom. Talvez o Guardiola sirva para vocês aqui no Brasil. Talvez com três, quatro meses de trabalho ele seja questionado”, disse Renato.

O técnico exaltou o elenco e a si mesmo, mas disse, ao estilo Renato, que sairia do clube se estivesse atrapalhando:

“Põe o Guardiola aqui. Mas com o grupo, que é muito bom, mas com esses valores. Eu me garanto, sou muito bom, mas quando eu achar que estou atrapalhando, vou embora, pego algumas malas pra botar minhas medalhas e faixas que ganhei”, completou.

O Grêmio é o 14º colocado, com 31 pontos, apenas três acima do Corinthians, primeiro na zona de rebaixamento. O Vitória tem os mesmos 28 pontos do Timão, na porta do Z4.

O próximo compromisso do Grêmio é o líder Botafogo, no sábado (28), às 21h (de Brasília).