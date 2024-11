Renato Frota Pionti intensifica preparação para etapa final da V11 e de San Marino

A etapa do Campeonato San Marino de Kart será disputada no próximo dia 30 de novembro, no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia, a pouco mais de 120 quilômetros da capital paulista. O piloto Renato Frota Pionti(Recover Farmacêutica / Casarão S-Glúten / Espartanos Suplementos / Concept Kart / Equipe: STK Racing-BR / Equipe U-Race-USA / Coach: Ulisses Rolien), natural de Itu-SP, está a todo vapor na preparação para esta competição, que vai reunir os novos talentos do kartismo.

Na última semana, Renato esteve no traçado de Paulínia para se familiarizar com o circuito e realizar testes com sua equipe, a STK Racing. O time conta com um elenco forte de pilotos e foi essencial para o desenvolvimento do atleta ituano.

Durante as sessões, Pionti registrou tempos expressivos e destacou a qualidade do kartódromo e sua estrutura. “Foi uma experiência incrível treinar no San Marino. A pista é muito técnica e bem desafiadora. Consegui melhorar bastante meus tempos de volta e fiquei impressionado com toda a organização e o cuidado com o espaço. Estou animado para competir aqui”, afirmou o piloto.

Além do desafio em Paulínia, Renato encara mais uma importante competição, já neste fim de semana. Ele disputará a última etapa da V11 Aldeia Cup, na pista de Aldeia da Serra, em Barueri, na categoria F4 Júnior Light. O piloto está focado em melhorar sua classificação geral no campeonato, aproveitando o evento para ganhar ainda mais ritmo e experiência nas pistas.

A programação da etapa promete um fim de semana intenso. No sábado (23), Renato Frota Pionti realiza os treinos livres. No domingo (24), estão previstos o treino de aquecimento, a tomada de tempo e duas baterias válidas pela etapa. O evento contará com transmissão ao vivo pelo canal FAtv Live, no YouTube, ampliando o alcance da competição e o apoio da torcida para o piloto.

A agenda de compromissos do piloto de Itu não para, com o campeonato de Paulínia na semana que vem e também mantém sua preparação para a última etapa da Copa Paulista Husqvarna, marcada para o dia 8 de dezembro, no Kartódromo Arena de Itu. Uma verdadeira maratona de provas, dando oportunidade de mostrar para Renato mostrar sua performance e encerrar o ano de 2024 com grandes resultados.

Com dedicação e entusiasmo, Renato Frota Pionti segue sua jornada no kartismo, consolidando-se como um dos promissores talentos da modalidade. A torcida de Itu e de toda a região acompanha de perto os passos do piloto, que encara cada desafio com paixão e garra.