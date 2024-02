Renato faz cobrança pesada à Federação após vitória do Grêmio: ‘Fica difícil jogar o estadual’

Após a vitória sobre o Avenida, por 2 a 1, que garantiu a liderança do Campeonato Gaúcho ao Grêmio, Renato Portaluppi disparou contra a Federação Gaúcha de Futebol (FGF). O treinador fez várias críticas sobre as dependências do adversário, visando principalmente a condição do gramado.

“Não é possível a Federação cobrar da dupla Gre-Nal, a gente chega aqui o vestiário um horror, o gramado um horror, a iluminação um horror. Daqui a pouco tem um jogador contratado por 4, 5 milhões de euros que machuca em um campo desses e fica um longo tempo parado. A Federação tem que se preocupar no mínimo com o gramado, onde os jogadores vão entrar e dar espetáculo. Poucos comentam sobre o gramado. Fica bem difícil disputar o estadual, e minha paciência tem limite. Enquanto está dando certo vamos lá, daqui a pouco podemos mudar de ideia”, afirmou.

O treinador ainda aproveitou para alfinetar o calendário nacional. “As dificuldades são normais, não quero ser repetitivo, mas oito, 10 dias de pré-temporada, problemas no departamento médico, campo ruim, é nosso campeonato, por isso precisamos passar pelas dificuldades. Não adianta querer cobrar bom futebol. Temos conquistado as vitórias que nos dão a liderança”, disse.

Apesar das condições abordadas por Renato, o Grêmio derrotou o Avenida por 1 a 0, com gol do atacante Nathan Fernandes, substituto de Soteldo, que está entregue ao departamento médico do clube.

Com a vitória, o Grêmio lidera o Campeonato Gaúcho com 12 pontos, dois a mais do que o seu arquirrival, o Internacional. O próximo compromisso do clube é diante do Novo Hamburgo, em duelo marcado para esta terça-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela sexta rodada.