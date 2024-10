Renato e Seus Blue Caps no Rio de Janeiro

Renato e Seus Blue Caps chegam ao Rio de Janeiro no dia 23 de novembro, a partir das 17h, de uma forma inovadora. Desta vez, o grupo se apresenta no 1º Encontro de Fãs da banda, que é um sucesso nacional desde os anos 60. A apresentação será realizada no Sport Club Mackenzie, no Méier, e os ingressos físicos estarão à venda na secretaria do clube, enquanto os ingressos digitais poderão ser adquiridos na plataforma Sympla.

Como forma de presentear os fãs, a produção do evento liberou todas as mesas, sendo que cada uma comporta 4 lugares e serão compartilhadas. Caso os fãs queiram ocupar os 4 lugares em uma mesma mesa, é necessário que cada fã adquira seu ingresso. É recomendado que cheguem juntos e antecipadamente para ocuparem a mesa de sua escolha, pois os ingressos não estão com lugar marcado, e a ocupação se dará por ordem de chegada. Vale lembrar que a quantidade de mesas é limitada.

Além disso, a promoção “Organize sua caravana” oferece um benefício exclusivo: o responsável pela compra de 10 ingressos na Secretaria do Sport Club Mackenzie, com numeração sequencial, terá seu nome e CPF incluídos na Lista de Convidados VIP. Basta se identificar para receber a pulseira, garantindo acesso livre ao evento, sem necessidade de comprar ingresso.

Além de Renato e Seus Blue Caps, o público poderá desfrutar de um momento dançante com Hannaell e Yara Brasil, além de prestigiar outra grande apresentação com Os Correas, banda formada pelos filhos de integrantes dos grupos Golden Boys e Trio Esperança, em homenagem à eterna Jovem Guarda.

O show será uma contemplação dos anos 60, 70 e 80, com muita música e dança, com as trilhas sonoras que marcaram época, uma verdadeira viagem no tempo. Como dito antigamente, os fãs poderão “organizar a caravana” e se divertir muito.

Sobre Renato e Seus Blue Caps



Tudo não passava de uma brincadeira. No início dos anos 60, os irmãos Barros e seus amigos se reuniam para participar das festas no bairro da Piedade, RJ, onde moravam. Faziam mímica (dublagem) dos grupos e cantores americanos de sucesso na época. E foi assim, fazendo mímica, que o grupo se apresentou pela primeira vez no programa “Hoje é dia de rock”, da rádio Mayrink Veiga, com o nome de “Bacaninhas do rock da Piedade”. A apresentação foi um fracasso, e ganharam muitas vaias.

Tempos depois, Renato resolveu fazer nova inscrição para o programa, dessa vez concorreria ao ROCK AO VIVO, ou seja, tocando e cantando de verdade. Jair de Taumaturgo, diretor do programa, não aceitou a inscrição com o nome “Bacaninhas do rock da Piedade”, perguntou seu nome, sugerindo que colocasse “Renato e seus Blue Caps”. Com esse nome, o grupo se apresentou, ganhou o 1º lugar e como prêmio, o convite para participar do programa do Chacrinha na TV Tupi. Durante o programa, receberam a proposta para gravar um LP na gravadora Copacabana.

Em 1964, assinaram contrato com a CBS e gravaram primeiro um compacto duplo, e logo em seguida o LP “Viva a juventude”. Esse LP ficou entre os mais vendidos durante meses. Em função do grande sucesso da música “Menina Linda”, o grupo foi convidado para participar do programa JOVEM GUARDA. Assinaram contrato com a TV Record, e além do programa, faziam toda a linha de shows da emissora. De 1964 até 1982, o conjunto teve a sua carreira em discos ligada à CBS (Sony Music). Em 1983, gravaram na BMG o disco “Pra sempre”; no ano de 1987, gravaram na Continental o disco “Batom Vermelho”; já em 1996, com a Sony – Som Livre, regravaram os principais sucessos e em 2001, disco ao vivo pela Warner.

Em 28 de julho de 2020, para a tristeza de todos, aconteceu o falecimento do fundador, guitarrista e vocalista Renato Barros. Porém, Renato e Seus Blue Caps não esmoreceram, continuando na estrada até os dias atuais com a energia de sempre.

Serviço

Renato e Seus Blue Caps no Rio de Janeiro

Data: 23 de novembro

Horário: a partir das 17h

Local: Sport Club Mackenzie – Méier – R. Dias da Cruz, 561 – Méier, Rio de Janeiro – RJ, 20720-011

Ingressos físicos: Sport Club Mackenzie – Méier

Ingressos online: Plataforma digital Sympla – https://www.sympla.com.br/1-encontro-de-renato-e-seus-blue-caps-com-os-fas__2597014