Renato Aragão volta ao cinema

Entre as estreias da semana no Cinesystem do Londrina Norte Shopping, o filme “Príncipe Lu e Lenda do Dragão”, estrelado pelo influencer Luccas Neto, traz de volta às telonas o eterno Trabalhão Didi, Renato Aragão. O filme mistura aventura, humor e lições de vida com um elenco pra lá de gabaritado: Zezé Motta, Flávia Monteiro, Maurício Mattar, Cássio Scapin, Tadeu Mello, entre outros. A nova programação tem ainda “Nosso Lar 2 – Os Mensageiros” e “Todos Menos Você”. Os ingressos podem ser comprados pela internet ou na bilheteria.

“Os que já passaram dos 30 poderão rever Renato Aragão em cena. Já os mais novos, que acompanham a geração de Luccas Neto, assistirão o nosso eterno Didi como Mestre dos Mestres”, afirma Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping. Renato Aragão esteve pela última vez nas telonas em 2017, em “Os Saltimbancos Trapalhões: Rumo a Hollywood”. Desta vez ele é o Mestre dos Mestres em um enredo que mostra o herdeiro de um reino encantado na luta contra um dragão.

Na realidade, o Príncipe Lu, que vai assumir o trono do Reino de Lucebra, gosta de pregar peças nos amigos e na família. Mas, segundo a lenda, ele precisará enfrentar o Dragão da Maldade para salvar o povo da Terra Média. Mas, depois de uma tragédia, o príncipe brincalhão vai precisar amadurecer para enfrentar uma grande missão.

Não é só essa produção brasileira que estreia. Baseado na obra de Chico Xavier, “Nosso Lar 2 – Os Mensageiros” traz Edson Celulari como líder de um grupo de espíritos na missão de serem mensageiros. O propósito é ligar o mundo espiritual e a Terra. Juntos, o grupo se dedica a cuidar de três pessoas que fazem parte dessa missão, sem saber que são os escolhidos.

Para quem prefere uma comédia romântica, o Cinesystem tem ainda “Todos Menos Você”, baseado numa comédia de William Shakespeare. O longa mostra o primeiro encontro de dois jovens, cheio de química, boa conversa e desejo de um pelo outro. Mas, a relação esfria e, anos mais tarde, os dois são convidados para um mesmo casamento. Acabam fingindo ser um casal e, assim, precisam se envolver cada vez mais um com o outro para convencer as pessoas de que, de fato, são um casal.