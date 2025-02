Renato Albani ultrapassa 250 mil espectadores com “Zona de Conforto” e impulsiona novo show

Renato Albani segue quebrando recordes com “Zona de Conforto”, espetáculo que tem atraído multidões ao Teatro Sabesp, no Shopping Frei Caneca, em São Paulo. Em cartaz há um ano na capital paulista, o show se consagra como um dos mais assistidos do país, ultrapassando a marca de 250 mil espectadores. No entanto, a temporada se encerra em março de 2025, dando espaço para novos projetos do comediante.

Os números de “Zona de Conforto” são impressionantes. Apenas em 2023, Albani realizou 310 apresentações lotadas, enquanto em 2024, foram 290 sessões esgotadas. Esse enorme sucesso reflete diretamente em seu novo projeto, “Testando”, espetáculo no qual Renato experimenta piadas e ideias para seu próximo show. A temporada de “Testando” já está acontecendo no Teatro Sabesp, no Shopping Frei Caneca, com apresentações nos dias 13 e 27 de março. Além disso, o comediante também leva o formato para o Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, em Campinas, nos dias 9 e 16 de março e 20 de abril.

Sobre a gravação do ‘Zona de Conforto’, que acontece no dia 27 de abril de 2025, no Espaço Unimed, Albani já está a todo vapor nos preparativos. O projeto expande ainda mais seu público, consolidando seu espaço entre os gigantes da comédia da atualidade.

Serviço – Espetáculo “Testando”

09.03 às 17h e às 19h

Campinas – SP – Teatro Oficina do Estudante Iguatemi (sessão extra)

13.03 às 19h30 e às 22h

São Paulo – SP – Teatro Sabesp Frei Caneca

16.03 às 19h

Campinas – SP – Teatro Oficina do Estudante Iguatemi

27.03 às 19h30 e às 22h

São Paulo – SP – Teatro Sabesp Frei Caneca

20.04 às 19h

Campinas – SP – Teatro Oficina do Estudante Iguatemi

Gravação do Zona de Conforto

27.04 às 20h

São Paulo – SP – Espaço Unimed

