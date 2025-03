Renato Albani traz “Zona de Conforto” para Guarapari – ES com show especial no dia 15/03

Renato Albani, ex-engenheiro e hoje um dos maiores comediantes do Brasil, traz seu espetáculo de sucesso “Zona de Conforto” para Guarapari no dia 15 de março, no Auditório SESC Guarapari. Este show será ainda mais especial, pois Albani é natural do Espírito Santo e retorna ao estado para se apresentar para o público capixaba.

Com um ano de temporada fixa em São Paulo, onde o show tem encantado o público do Teatro Sabesp, no Shopping Frei Caneca, Renato Albani já ultrapassou a marca de 250 mil espectadores em todo o país. “Esse é o melhor show que já escrevi. O carinho do público tem sido incrível e, a cada apresentação, a gente se sente mais motivado a continuar”, compartilhou o comediante, que viu seu espetáculo quebrar recordes em 2023 e 2024, com mais de 600 apresentações esgotadas.

“Zona de Conforto” explora, com muito humor e inteligência, as contradições humanas e questiona a constante busca por sair da zona de conforto, mesmo quando as situações são desafiadoras. Renato aborda temas como mercado financeiro, universo fitness, esportes e comportamentos sociais, sempre com o seu estilo afiado e reflexão profunda. Ele mesmo define a proposta do espetáculo: “Sair da zona de conforto é uma ironia humana. Somos dependentes desde o nascimento, mas nos achamos os mais inteligentes e, mesmo assim, arriscamos nossas vidas, como pular de paraquedas ou mergulhar com tubarões.”

Além de sua consagrada carreira no Brasil, Renato Albani também tem se destacado internacionalmente, levando o seu humor para vários países. Para 2025, ele já tem grandes planos: uma turnê nacional, temporadas internacionais e a gravação do especial do show “Zona de Conforto”.

A apresentação de 15 de março em Guarapari promete ser uma noite inesquecível, com Renato Albani trazendo seu talento cômico para o público capixaba.

Serviço:

Data: 15 de março de 2025

Horário: 20h00

Local: Auditório SESC Guarapari

Ingressos: https://ingressodigital.com/