Renato Albani disponibiliza grupo exclusivo para a gravação do seu novo especial em SP

Completando três anos de temporada na capital paulista, Renato Albani anunciou uma novidade imperdível para seus fãs: a gravação do seu novo especial de comédia, “Zona de Conforto”, acontecerá no dia 27 de abril de 2025, no Espaço Unimed, em São Paulo, e os ingressos serão vendidos antecipadamente em um grupo exclusivo. Os membros desse grupo terão acesso à pré-venda no dia 21 de fevereiro e ainda contarão com um desconto de 50% na compra dos ingressos.

O cadastro para participar do grupo já está disponível pelo link: https://link.albani.nonstop.com.br/especial-bio

Sobre o Especial “Zona de Conforto”

Após um ano de temporada fixa e mais de 250 mil espectadores, “Zona de Conforto” se tornou um dos espetáculos de stand-up mais assistidos do país. Considerado por Albani seu melhor show até agora, a apresentação é uma sátira afiada sobre a contradição humana de buscar desafios mesmo quando estamos confortáveis. Com muito humor, ele aborda temas como mercado financeiro, universo fitness, esportes e comportamentos sociais, arrancando risadas ao expor as ironias do dia a dia.

A gravação do especial promete ser um evento único, reunindo o público fiel que acompanha o comediante nessa trajetória de sucesso. “Vai ser uma noite histórica e quero todo mundo lá para rir e registrar esse momento comigo”, convida Albani.

Serviço:

Data: 27/04/2025

Local: Espaço Unimed – São Paulo/SP

Horário: 20h

Cadastro para o grupo exclusivo: https://link.albani.nonstop.com.br/especial-bio