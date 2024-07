Renata Lopes lança clipe de ‘Sentir’

Com combinações musicais entre um Ijexá ao estilo Caetano Veloso e Gilberto Gil com afoxé, “Sentir”, de Renata Lopes, agora ganha um clipe, que será lançado no dia 31 de julho. Seguindo o enredo aconchegante da canção, o vídeo mostra o verdadeiro ato de sentir em suas diferentes vertentes, fluindo de uma paquera para uma dança intensa entre o casal, com passos de dança contemporânea. Segundo a cantora, a canção foi inspirada no amor, em um devaneio de paixão vivido por ela e o clipe não poderia ser diferente.

Ouvida por mais de 70 mil vezes desde seu lançamento, “Sentir” está nas principais plataformas digitais e vai ganhar clipe através de uma visão da artista do que seria a música. “Vi no processo um casal e uma dança, essa ideia me inspirou muito. Logo depois, comecei a pensar em como poderia transmitir o sentimento através dessa música. Daí me veio a história de um olhar até um encontro”.

E o feedback tem sido positivo antes mesmo do lançamento do clipe. “‘Sentir’ está sendo muito bem acolhida. Entrou para a playlist editorial Flora, do Spotify, e sempre me dizem que é uma música que transmite calma e alegria”.

Mais profundo do que 30 segundos, o clipe é uma história contada e deve ser assistido por completo. De acordo com a artista, por mais que seja formulado por cenas bonitas, o enredo pede um olhar menos raso e é no fim do clipe que tudo faz sentido.

Quem é a artista por trás da música? – Renata Lopes é uma cantora baiana que passou boa parte da vida em Minas Gerais. Aos 37 anos, sendo 7 de carreira, iniciou a trajetória em uma banda de rock até se encontrar na Nova MPB, ritmo que embala suas canções até hoje.

Inspirada em Caetano Veloso, Luedji Luna, Mayra Andrade, Gilberto Gil e Coldplay, Renata tem dois EPs lançados, “Nega” e “Viagens Astrais”, onde canta sobre a vida, a natureza e os relacionamentos. “Gosto de escrever sobre tudo, desde o que sinto em mim quanto quando leio uma frase que me inspira. Não me prendo a uma forma de compor”.

Apesar de ter começado a trabalhar com a música há apenas 7 anos, a relação da cantora com a arte começou desde a infância. “Eu tinha uns vizinhos que tocavam violão, assim como meu tio. Logo me interessei e comecei a compor”.

Chico Chico, Caetano, Gilberto Gil, Tim Bernardes – Já tendo dividido palco e programação com Castello Branco e Júlia Mestre, Renata está só começando e tem uma extensa lista de feats dos sonhos entre suas grandes inspirações.

Próximos passos após “Sentir”- Com dois EPs lançados, a cantora planeja o terceiro para 2025. “Será voltado para as raízes da música popular brasileira, com uma mistura nova, diferente de tudo. Estou compondo novas obras para esse projeto, mas será só para o próximo ano”.

O clipe de “Sentir” foi viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, com o apoio da Prefeitura Municipal de Contagem.