Renata Fan renova contrato com a Band e fica no Jogo Aberto até o fim de 2027

Comandante do programa esportivo Jogo Aberto, que conquista boa audiência para a Band na hora do almoço, a jornalista Renata Fan renovou seu contrato com a emissora recentemente.

Segundo apurou o F5, Renata assinou pouco antes do fim de 2023 uma renovação por mais quatro anos. Com isso, o seu vínculo com a Band agora tem duração até o fim de 2027.

Pelo novo contrato, Renata Fan vai completar 20 anos na emissora. Contratada no início de 2007 para comandar o debate da hora do almoço, a ex-Miss Brasil comanda o programa diariamente e lidera a equipe também nos bastidores.

Atualmente, o Jogo Aberto tem médias de 3 a 4 pontos de audiência na Grande São Paulo. Com bastante frequência, o debate esportivo vence o SBT e conquista o terceiro lugar, atrás de Globo e Record. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores na capital paulista.

O programa também vai bem e vence o SBT na audiência em outras capitais do Brasil, como Salvador (BA), Belém (PA) e Porto Alegre (RS).

Além do bom desempenho na TV, o Jogo Aberto tem bom faturamento e alcance em plataformas digitais. Sua transmissão diária no YouTube, por exemplo, costuma ter cerca de 300 mil aparelhos conectados diariamente.

Antes da Band, Renata Fan teve passagem pela Record, onde fazia parte de programas esportivos comandados por Milton Neves.