Renata Brás estrela “A Ciumenta” e traz bate-papo especial com Fabiana Guntovitch

A atriz Renata Brás retorna aos palcos para mais uma curta temporada do monólogo “A Ciumenta”, que será apresentado no Basalto Teatro e Bar, em São Paulo. A comédia dramática, escrita pela própria atriz em conjunto com Samira Ramalho, mergulha em temas como amor, insegurança e autoconhecimento, explorando questões relevantes da alma feminina, como ansiedade, autoestima e sexualidade. “Eu sempre quis fazer um monólogo e no caso esse tem um gosto especial por ressignificar a minha dor em humor”, conta Renata Brás.

Na peça, a atriz interpreta uma mulher que, na tentativa de se livrar de um ciúme doentio por um marido pouco atraente, embarca em uma divertida jornada de autoconhecimento. A protagonista revive histórias de seus relacionamentos e o início de sua carreira artística enquanto recebe o público em seu camarim, criando uma atmosfera íntima e inusitada que mistura ficção e realidade.

Marcos Ribas

Após a apresentação, a psicanalista Fabiana Guntovitch, que auxiliou Renata na revisão do texto do monólogo, participará de um bate-papo com a plateia sobre o sentimento do ciúme. “A gente precisa ter paz dentro da gente para poder viver a paz nas nossas relações. Quando criamos histórias e narrativas para dar significados às situações, abrimos mão da realidade e mergulhamos de cabeça nas nossas fantasias”, define a especialista. “As alternativas que surgem na sua mente falam mais sobre suas inseguranças do que sobre o que a outra pessoa está fazendo”, completa Fabi.

Serviço:

Local: Basalto Teatro e Bar

Endereço: R. Cardeal Leme, 333 – Bela Vista, São Paulo – SP

Datas:

14 de março as 20h

15 de março as 19h

16 de março as 18h

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/a-ciumenta-com-renata-bras/2796173