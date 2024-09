Renata Abreu visita São Caetano para agenda com Fabio Palacio

A presidente nacional do Podemos e deputada federal Renata Abreu, uma das 100 parlamentares mais influentes do Congresso, estará em São Caetano neste sábado para caminhada de apoio à candidatura de Fabio Palacio (Podemos, 20) à Prefeitura de São Caetano. A agenda, que está marcada para começar às 10h, com concentração na Avenida Visconde de Inhaúma, no bairro Oswaldo Cruz, ressalta que o projeto de Fabio Palacio é prioridade para o Podemos.

Conhecida por sua forte atuação na defesa da oxigenação política e pautas que buscam modernizar o Brasil, Renata Abreu sempre viu em Fabio Palacio a pessoa certa para que São Caetano volte a ser uma cidade para liderar grandes temas e a economia do País.

“O Podemos tem o compromisso de apresentar aos cidadãos propostas que tragam eficiência e inovação na gestão pública. A candidatura de Fabio em São Caetano é uma das nossas grandes apostas, e estou aqui para reforçar esse projeto transformador”, declarou Renata Abreu. “Eu fiz questão de falar para o Fabio que queria ir para as ruas de São Caetano, ouvir a população. Sentir as ruas é fundamental para o sucesso de uma empreitada eleitoral.”

Fabio Palacio busca liderar a cidade em um novo ciclo de desenvolvimento, se destacando como o nome mais forte da oposição ao atual governo. Com um discurso focado em inovação e modernização, ele propõe um modelo de gestão que colocará São Caetano na era da modernidade. O candidato defende a necessidade de diversificação econômica e o fortalecimento de novas vocações para a cidade, que historicamente sempre teve uma economia próspera, mas que hoje enfrenta desafios em se adequar às exigências do século 21.

Além disso, Fabio Palacio propõe um governo que valorize a tecnologia e a inovação como motores de desenvolvimento. “São Caetano é uma cidade com grande potencial, mas precisamos abrir novas fronteiras. Queremos que a cidade se torne referência em economia criativa, tecnologia e desenvolvimento sustentável. Esse é o caminho para garantir empregos de qualidade e uma melhor qualidade de vida para todos os moradores”, afirmou o candidato. “É importante ter respaldo de líderes como a Renata Abreu para um projeto transformador que temos apresentado para São Caetano.”

A caminhada também terá a presença do candidato a vice na chapa de Fabio Palacio, Mario Bohm (NOVO). Mario lembrou da agenda realizada nesta semana com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), e destacou os apoios de grandes lideranças ao projeto em São Caetano. “A vinda da Renata Abreu e de Romeu Zema mostra que São Caetano tem grandes apoiadores. Renata retorna para nossa cidade neste sábado para andar pelas ruas comigo e com o Fabio, demonstrando, mais uma vez, seu apoio a uma candidatura que vai melhorar São Caetano de verdade. Também demonstra que nosso governo terá grandes parcerias”, declarou Mario Bohm.