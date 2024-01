‘Renascer’: como foi a estreia, a repercussão nas redes sociais e o encontro do elenco

Renascer substituiu Terra e Paixão com boa audiência para uma estreia – segundo o Ibope, a trama atingiu picos de 26,4 na Grande São Paulo, dois pontos a mais se comparado com sua antecessora. Ao que tudo indica, o primeiro capítulo agradou ao público. Na web, muito se comentou (com elogios) sobre a fotografia, a atuação e, inclusive, a cena chocante de José Inocêncio (Humberto Carrão) tendo a pele cortada enquanto está pendurado em uma árvore.

Maria Fernanda Candido foi um dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, na noite de segunda, 22. A atriz deu vida à personagem Cândida, que acolhe José Inocêncio em suas terras após o ataque que ele sofre. Este é o primeiro trabalho da atriz após 7 anos – seu último papel na Globo foi na novela A Força do Querer.

Encontro do elenco

Como é de praxe em grandes estreias da emissora, os atores se reuniram para assistir ao primeiro capítulo na noite de segunda, 22, no Rio de Janeiro. Entre os presentes, estavam os protagonistas Humberto Carrão e Marcos Palmeira – que vivem José Inocêncio nas duas fases da novela – além de Sophie Charlotte (que vive Eliana na segunda fase), Vladimir Brichta (que interpretará seu primeiro vilão, coronel Egídio) e Rodrigo Simas (que viverá um dos filhos de Inocêncio, José Venâncio).