Renan Henrique luta por representatividade jovem em São Bernardo

O Baeta Neves, tradicional bairro de São Bernardo, vive uma ebulição política no momento. Dominado por políticos tradicionais, o bairro vê novas candidaturas surgindo. São jovens que pregam a renovação e prometem chacoalhar o cenário de São Bernardo.

Um desses jovens é Renan Henrique, 29. Em sua primeira eleição como candidato, ele se apresenta como uma opção para renovar a política através da juventude. Suas principais propostas estão relacionadas à formação pelo esporte, transformação da mobilidade, defesa dos direitos da juventude e mais fiscalização nos bairros.

“O morador está cansado da velha política e pede renovação. Defendo que essa renovação venha através da juventude, trazendo um novo olhar e jeito de pensar a cidade, de forma mais próxima e alinhada com as demandas reais da população”, afirma Renan.

Após muitos pedidos de zeladoria no bairro não atendidos pelo poder público, Renan Henrique decidiu que era hora de agir. Foi então que, ao final da pandemia, o jovem criou o projeto social Melhorando o Baeta Neves, que promove ações sociais para os moradores. O projeto já reformou diversas praças no bairro, campanhas de doação de roupas, sangue e alimentos, além de contar com mais de 40 voluntários.

O candidato tem uma profunda relação com a cidade: é morador do Baeta Neves desde a infância, tendo estudado nas escolas Cecília Meirelles e Anitta. Também foi líder da torcida do São Bernardo Futebol Clube, o time da cidade. E até mesmo seu filho, Bernardo, tem seu nome em homenagem ao município.

Crescendo em uma família de metalúrgicos, Renan Henrique tem as lutas sociais em seu sangue. Tanto o pai João como os tios participaram das históricas greves na década de 80, que colocaram a região no mapa da política do Brasil. O candidato aprendeu os ensinamentos de família e atua de forma combativa para defender os direitos dos cidadãos.

Além disso, o candidato aposta na revitalização da saúde, na melhoria da segurança pública e no fim dos privilégios para políticos. Ele também defende a criação de oportunidades diversificadas de lazer, esporte e cultura na cidade. Candidato pelo Partido dos Trabalhadores, o número de Renan Henrique é 13.321.