Renan Barbosa celebra carreira com lançamento de EP “Canto do homem de um lugar” 

Renan Barbosa celebra 36 anos de carreira com o lançamento do EP Canto do homem de um lugar. O título, inspirado em Canto do povo de um lugar, de Caetano Veloso, reflete sua profunda conexão com a música paraibana e nordestina, além de destacar sua habilidade como intérprete. O EP reúne canções de Chico César, Socorro Lira e parcerias com Bruno Del Rey e Mário Martinez, além da regravação de “Destino”, canção emblemática da sua trajetória.

Os arranjos, criados por Kaneo Ramos, diretor musical com quem trabalha há dez anos, trazem uma sonoridade ao mesmo tempo agreste, delicada e envolvente. Com a presença de acordeon, rabeca, flauta e percussão, equilibram a alegria contagiante do forró e o toque romântico do cantor, criando uma perfeita harmonia com as letras inteligentes e espirituosas que ele escolheu.

O trabalho conta com cinco faixas, começando com “Pétala por Pétala” (Chico César/Vanessa Bumagny), lançada como single em dezembro do ano passado. Em seguida, temos “Não sou melhor do que tu”, originalmente gravada em 2019 como uma balada intimista com camadas densas de guitarra, agora reinventada como um xote leve e dançante. A terceira faixa, “Dê cá um dengo” (Mário Martinez/Renan Barbosa), é um xote inédito, carinhoso e provocante, que resgata expressões e bordões paraibanos dos anos 80. A quarta, “La Nave Va”, marca a primeira parceria do paraibano com o sergipano Bruno del Rey (com quem já dividiu o palco várias vezes). Esta faixa é um aboio com letra onírica, que adquire tons épicos graças aos efeitos percussivos de Emílio Martins e à rabeca de Filpo Ribeiro. Encerrando o EP, temos “Destino”, presente no primeiro álbum de 2014 e regravada em 2024 com um novo arranjo.

Nascido em Campina Grande, Renan sempre teve o forró como uma das suas maiores influências, embora seus últimos EPs tenham explorado o pop/rock. O desejo de reconectar-se com as raízes nordestinas surgiu após seu último show, Do barro do chão (com músicas de compositores nordestinos), e o dueto com a cantora paraibana Sandra Belê, no baião Jeito manhoso (lançado em junho de 2024). O resultado é um trabalho autêntico e inventivo, com um inconfundível sotaque regional e uma sonoridade contemporânea que atravessa fronteiras.