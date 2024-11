Relembre sucessos de Quincy Jones, que produziu ‘Thriller’ e ‘We Are the World’

O músico, arranjador e produtor americano Quincy Jones, um dos principais nomes da música americana, morreu neste domingo (3), aos 91 anos. Ele foi reconhecido por trabalhar com artistas como Count Basie, Frank Sinatra e Michael Jackson.

Jones recebeu 80 indicações ao Grammy e venceu 28. Foi o primeiro compositor negro a assumir um alto cargo em uma grande gravadora, a Mercury.

Jones produziu hits como “We Are the World”, que uniu os talentos de Michael Jackson, Tina Turner e Stevie Wonder, e “Thriler”, um dos principais álbuns do repertório do rei do pop.

Relembre, a seguir, alguns dos principais sucessos de Jones.

‘WE ARE THE WORLD’

Jones reuniu grandes nomes da indústria musical para “We Are the World”, de 1985. Composta por Michael Jackson e Lionel Richie, foi gravada por 45 cantores americanos, como Billy Joel, Tina Turner, Stevie Wonder, Bruce Springsteen e Bob Dylan. O maestro foi responsável pelo arranjo da canção e a regência do grupo vocal, além da produção.

Parte do projeto USA for Africa, o objetivo da música era arrecadar fundos para o combate à fome e doenças no continente. O single, o álbum e o clipe renderam, à época, cerca de 55 milhões de dólares.

‘THE FRESH PRINCE OF BEL-AIR’

Interpretada por DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince (nome artístico de Will Smith), é a música tema da série de comédia “Um Maluco no Pedaço”. Responsável por lançar a carreira de Smith, o programa teve seis temporadas, de 1990 a 1996. No Brasil, foi exibida pelo SBT.

Jones não só escreveu a canção como também produziu o programa. O músico escreveu o hit de hip-hop e, então, Smith fez alterações na letra.

‘FLY ME TO THE MOON’

Originalmente intitulada “In Other Words”, a canção foi escrita por Bart Howard em 1954. Dez anos depois, Quincy Jones adaptou o arranjo, e ela foi relançada, interpretada por Frank Sinatra.

Jones conheceu Sinatra no início de sua carreira, e os dois tiveram uma duradoura parceria. Na época, a canção ficou associada às missões Apollo, da Nasa, à lua.

‘THRILLER’

Lançado em 1982, o álbum entrou para a história como um dos mais vendidos de todos os tempos. Quincy Jones voltou a produzir para Michael Jackson, após o sucesso de ‘Off the Wall’. Com canções que exploram influências de pop, rock, pós-disco, funk e R&B, foi aclamado por fãs e pela crítica.

Em 1984, o disco venceu oito Grammys, incluindo álbum do ano.

‘BASIE ONE MORE TIME’

O disco, gravado em 1958 pelo pianista de jazz Count Basie e sua orquestra musical, foi lançado em 1959. Quincy Jones contribuiu com arranjos e composições para o projeto, cujo subtítulo é “música pela caneta de Quincy Jones”.

‘SOUL BOSSA NOVA’

Após uma turnê pelo Brasil com o trompetista Dizzy Gillespie, Jones compôs em 1960 “Soul Bossa Nova”, que integra “Big Bang Bossa Nova”. O disco, lançado em 1962, mescla os gêneros de samba, jazz e bossa nova.

Jones é fã de música brasileira. Em 2006, provou seu amor pelo país ao desfilar em um carro alegórico da Portela, em 2006, para o enredo “Brasil, marca a tua cara e mostra para o mundo”.

‘O FEITICEIRO’

Jones realizou em 1978 a trilha sonora do musical de 1978, uma adaptação do clássico “O Mágico de Oz”. O filme foi estrelado por grandes nomes como Diana Ross, Michael Jackson, Nipsey Russel, Richard Pryor, entre outros.

Jackson e Jones se conheceram nessa época, e viraram amigos. Jones foi o produtor de seu quinto álbum de estúdio, “Off the Wall”, lançado em 1979.