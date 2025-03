Relembra os show de Claudia Leitte no Carnaval 2025

Celebrando 23 anos de carreira e arrastando multidões pelas ruas de Salvador, Claudia Leitte encerrou seu carnaval com mais de 27 horas de apresentações ao longo de seis dias intensos de festa.

A maratona começou na quinta-feira (29), na abertura oficial do carnaval da cidade, no circuito Campo Grande. Com show em Aracati, no mesmo dia, Claudia embarcou em viagem para dar início à folia cearense. De volta a Salvador, a cantora comandou, no circuito Barra Ondina, os seus tradicionais blocos Blow Out (28) e Largadinho (02 e 04), além de apresentações nos camarotes Brahma (01) e Harém (03).

Como um dos principais nomes do carnaval baiano, todos os abadás dos dias de trio chegaram ao sold out, assim como as entradas do camarote Brahma e Harém. Com apresentações que duram entre 3 a 5 horas de duração, Claudia Leitte levou o seu projeto “Soul D’Rua” para a folia deste ano. Para a ocasião, foram contratadas 1500 diretamente e indiretamente para apoio na festividade.

“Todo carnaval gera uma emoção diferente. Se tem algo que pra mim nunca muda é o fato de eu me alimentar da troca direta com o público. Isso é o meu combustível. Inclusive, um dos pontos que me inspiraram a criar o tema “Soul D’Rua” é justamente esse contato mais próximo com as pessoas, com a rua, com o chão, com as raízes. Concluo a maratona deste ano repleta de inspiração e energia para para os novos projetos que estão por vir e que trarão de diferentes formas, imagens e sons a essência apresentada nesse carnaval. Feliz ano novo! (risos)”, divide a artista.

Eleita duas vezes como “Melhor Cantora do Carnaval”, pelo jornal Anota Bahia e pela LFTV Folia, a comandante do Bloco Largadinho conquistou uma série de prêmios durante as celebrações. Com a faixa “Eu, Fevereiro e Você”, carro chefe da sua celebração, Claudia conquistou o prêmio de “Música do Carnaval” da Bnews. Além dos troféus de “Melhor Look”, “Melhor Puxador(a) de Trio”, “Melhor Bloco” e “Melhor Tema de Carnaval”, pelo portal iBahia.

“Soul D’Rua” foi o tema do carnaval 2025 de Claudia Leitte. A ideia, ela explica, foi exaltar os movimentos culturais que a inspiraram a ser artista. “Esse tema é a celebração da nossa essência e das diferentes formas de expressar e eternizar a nossa brasilidade, da música, ao artesanato, no grafite da rua… Todas as expressões artísticas e movimentos de rua que fazem parte da nossa identidade brasileira”, divide. O figurino da cantora refletiu a temática através das referências de moda da década de 70, anos em que a festividade ganhava força pelas ruas do país.

SOUL D’RUA – O CARNAVAL 2025 DE CLAUDIA LEITTE

27/07 – Abertura do Carnaval de Salvador

27/02 – Carnaval de Aracati (Ceará)

28/02 – Bloco Blowout

01/03 – Camarote Brahma

02/03 – Bloco Largadinho

03/03 – Pipoca no Campo Grande

03/03 – Camarote Harém

04/03 – Bloco Largadinho