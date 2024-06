Relaxa Building lidera Classe C30 no início do “Warm Up” para Semana de Vela de Ilhabela

As variações na direção e intensidade do vento, tornaram-se o maior desafio para os velejadores no primeiro fim de semana da 2ª Etapa da Copa Mitsubishi – Circuito Ilhabela de Vela Oceânica – o chamado Warm Up para a Semana de Vela de Ilhabela, na última semana de julho. Depois de cinco regatas, o Relaxa Building lidera a Classe C30 com oito pontos perdidos, mesma pontuação do Bravo, porém, com duas vitórias contra uma, incluindo-se um descarte.

O equilíbrio na competitiva Classe C30 foi novamente registrado. O terceiro colocado, Tonka, soma nove pontos e também venceu uma regata, a exemplo do Caiçara KAT Technologies em quarto lugar com 12 pontos, seguido por Kaikias EMS com 15 pontos. Considerando-se todas as classes, as provas do fim de semana reuniram 37 embarcações nas raias do Canal de São Sebastião.

Foram três regatas ao norte de Ilhabela no sábado, com o vento rondando de oeste a leste entre 4 e 14 nós. No domingo, com a previsão de vento leste, a Comissão de Regatas (CR) chegou a levar a flotilha para o Norte de Ilhabela, mas o vento não chegou. Depois de quase duas horas, pouco antes das 14h, entrou o vento sul-sueste com 15 nós e os barcos tiveram de ser deslocados para o centro do canal, onde finalizaram o fim de semana correndo mais duas regatas.

O comandante do Relaxa Building enalteceu a liderança na tão disputada classe. “Fomos muito bem no sábado. Mantivemos a regularidade nas três regatas (1º, 2º e 4º). No domingo, com o sueste no meio do canal, chegamos em quinto na primeira regata e em primeiro na segunda. No resumo da obra, velejamos muito bem. Também foi muito legal ter meu pai, Roberto, a bordo. Ganhamos inclusive do Robert Scheidt, que estava no Tonka”, comemorou Tomás Mangabeira.

Jorge Berdasco, comandante do vice-líder Bravo, destacou a competitividade na Classe C30. “O campeonato está muito legal. Além da pontuação apertada, a troca constante de posições tem deixado as regatas dinâmicas devido ao equilíbrio entre as tripulações. Hoje (domingo) valeu a pena esperar porque entrou um sul bacana, com rajadas de 17 nós. Fomos regulares e fizemos dois segundos lugares. O próximo fim de semana promete”, apostou Berdasco.

A 2ª Etapa da Copa Mitsubishi será concluída no próximo fim de semana (22 e 23/6), última competição em Ilhabela antes da Semana Internacional de Vela. O Bravo venceu em março a primeira das quatro etapas anuais. As demais classes tiveram os seguintes vencedores neste fim de semana: 4Z Phytoervas (ORC), Zeus (BRA-RGS), Bossa Nova (RGS Cruiser) e Espetáculo (HPE 25).

Classificação da C30 – 5 regatas e 1 descarte

1 – Relaxa Building – YCI (Tomás Mangabeira): 1+2+4+(5)+1 = 8 pp

2 – Bravo – ICS (Jorge Berdasco): 3+(4)+1+2+2 = 8 pp

3 – Tonka – YCI (Demian Pons): 2+3+3+1+(4) = 9 pp

4 – Caiçara KAT Tecnologies – PIC (Marcos Cesar): (5)+1+5+3+3 = 12 pp

5 – Kaikias EMS – GVI (Hilsdorf/Aurichio): 4+(5)+2+4+5 = 15 pp

Flotilha nacional da Classe C30

01 – Tonka – Demian Pons – Yacht Club Ilhabela (YCI)

02 – Kairós – Sophia Setti – MCP Yachts – Guarujá

03 – Kaikias EMS – Hilsdorf/Aurichio – Grêmio de Vela Ilhabela (GVI)

04 – Bravo – Jorge Berdasco – ICS

05 – Relaxa Building – Tomás Mangabeira – YCI

06 – Loyalty – Alexandre Leal – Veleiros do Sul/Iate C.R.Janeiro (VDS/ICRJ)

07 – Katana Portobello – Cesar Gomes Neto – Iate Clube S.Catarina (ICSC)

08 – Zeus Team – Inácio Vandresen – ICSC

09 – Caiçara KAT Technologies – M. Cesar – Pindá Iate Clube (PIC)