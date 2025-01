Relatório Focus indica elevação da Selic e inflação acima da meta

O relatório Focus, divulgado nesta semana, trouxe informações atualizadas sobre a taxa Selic, a inflação e as perspectivas econômicas do Brasil. A Selic se mantém em 15%, com a expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) possa elevar a taxa em mais um ponto percentual, alcançando 13,25% ao ano. Essa expectativa é respaldada por 50 das 51 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast.

A inflação projetada para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 sofreu um aumento pela 15ª semana consecutiva, passando de 5,08% para 5,50%, ultrapassando o teto da meta de 4,50% estabelecida pelo Banco Central. Essa revisão eleva a projeção de inflação em 1 ponto percentual em relação à estimativa anterior, que era de 4,96%. A partir deste ano, a meta será apurada de maneira contínua com base na inflação acumulada ao longo de 12 meses, mantendo o centro da meta em 3%, com uma tolerância de até 1,5 ponto percentual.

Quanto aos preços administrados, a mediana da inflação para 2025 foi ajustada de 4,52% para 4,83%, enquanto a previsão para 2026 subiu ligeiramente de 4,10% para 4,19%. Em relação às estimativas do Banco Central, espera-se uma inflação de preços administrados de 4,5% este ano, com uma desaceleração para 4,1% em 2026.

Em termos de crescimento econômico, a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2025 foi ajustada de 2,04% para 2,06%. Um mês antes, a expectativa era de 2,01% de crescimento. Para 2026, a projeção de crescimento do PIB caiu ligeiramente de 1,77% para 1,72%. As previsões de crescimento para 2027 também foram revistas para baixo, de 2% para 1,96%.

Sobre a Selic ao final de 2025, o relatório Focus indicou estabilidade, mantendo a taxa em 15%. Na última reunião do Copom, em dezembro, a taxa básica foi elevada para 12,25%, com indicações de mais duas elevações futuras. O cenário atual sugere que será necessária uma taxa superior a 13,75% para garantir a convergência da inflação à meta estabelecida pelo Banco Central.

Com as reuniões do Copom programadas para 28 e 29 de janeiro, o mercado aguarda ansiosamente as decisões que definirão as diretrizes monetárias no curto prazo, com um foco claro nas medidas necessárias para combater o atual quadro inflacionário.