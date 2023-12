Relacionamento com a comunidade: Unipar promove visita à Bienal

A Unipar, líder na produção de cloro e soda e segunda maior produtora de PVC na América do Sul, promoveu a visita de mais de 120 pessoas à Bienal, na última terça-feira (05), em São Paulo. Nesta oportunidade, participaram da experiência pessoas das duas localidades onde a companhia conta com unidades fabris no estados – sendo 95 alunos, familiares e professores da robótica educacional de Rio Grande da Serra, alunos do EJA, de oficinas de desenho, educadores, artistas e funcionários da Secretaria de Educação e Cultura do município, e 29 professoras e assistidas do projeto Mempodera, que conta com quatro núcleos patrocinados pela Unipar, em Cubatão (SP) e em São Luís (MA).

Além da visita às obras expostas no local, os convidados também participaram da sessão de cinema exibida no auditório.

Vale ressaltar que o auditório da Bienal foi renovado e revitalizado com apoio financeiro da Unipar, com o objetivo de atender às novas demandas do público. Além de recuperar o piso, instalar uma tela e sistema de ar condicionado, o projeto incluiu a restauração das cadeiras e sua adequação às normas de acessibilidade e inclusão. Essas mudanças foram realizadas sem comprometer a integridade do projeto original de Oscar Niemeyer, que se mantém até os dias de hoje.

“Essa experiência foi ótima para todos. É a primeira vez que a maioria desse grupo de cerca de 50 pessoas, entre os alunos 12 a 14 anos, familiares e professores, presencia um evento de arte e cultura. Desde o documentário, as fotografias até a parte sensorial, tudo foi muito rico culturalmente e na questão educacional também”, afirma o professor de robótica, Erivander Nascimento.

“Não é a primeira vez que venho a São Paulo, mas é a primeira que visito a Bienal e foi muito gratificante. Vi muitas peças interessantes, são várias formas de expressão e entendimentos com relação a todo tipo de arte. Foi um aprendizado tanto para mim, quanto para as meninas, pois em São Luís temos muito contato com a nossa cultura, mas não é tão frequente a oportunidade de conhecer algo diferente. Agradecemos a Unipar por proporcionar toda a experiência e esperamos repetir”, conta Renata Rodrigues, professora de wrestling no projeto Mempodera.

Historicamente comprometida com o desenvolvimento sociocultural do País, a Unipar atua em prol da valorização do patrimônio histórico, artístico, cultural e memorial do Brasil desde sua criação. Neste ano, mais de 40 projetos foram selecionados pela companhia por meio do seu programa de Investimento Social Privado, e contaram com investimentos na ordem de R$ 15 milhões, que visam impactar positivamente 900 mil pessoas.

“O desenvolvimento humano é uma prioridade para nós, sendo um dos pilares da nossa diretriz de sustentabilidade. Nesse sentido, atuamos nas frentes de educação, esporte, cultura e ações sociais. E, na visão de ecossistema, atuamos em parceria com os Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs), que reúnem representantes das comunidades do entorno de nossas fábricas e com as secretarias municipais, que possibilitam o acesso de estudantes a essas iniciativas. Com eles, fazemos uma escuta ativa e debatemos as preocupações e interesses da comunidade para buscar a melhor forma de contribuir. Este é o compromisso que conecta a empresa aos locais onde está instalada, estabelecendo um pacto duradouro de confiança, transparência e de desenvolvimento sustentável com as comunidades ao redor”, ressalta Suzana Santos, head de comunicação e sustentabilidade da Unipar.

Outros projetos de impacto nacional

Além da Bienal, e todas as mostras itinerantes, a Unipar também patrocina outros projetos nas frentes de educação e cultura que têm impacto nacional. Dentre eles está o maior evento de arte da América Latina, a SP–Arte (Festival Internacional de Arte de São Paulo), o MIS, o MASP, o Museu Catavento e o MAM.

“Essas ações reforçam nosso propósito de sermos confiáveis em todas as relações. Por meio do apoio aos projetos, geramos oportunidades de interação e de acesso à cultura e à novas fontes de conhecimento, especialmente para os moradores das comunidades do entorno das nossas unidades”, finaliza Suzana.