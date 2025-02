Relação entre distúrbios mentais e saúde bucal alertam especialistas

A intersecção entre a saúde mental e a saúde bucal é um tema que merece atenção crescente, conforme alertam especialistas na área. Distúrbios psicológicos, como estresse e ansiedade, têm se mostrado não apenas impactantes no bem-estar emocional, mas também capazes de desencadear diversas doenças bucais.

Dulce Helena Cabelho Passarelli, cirurgiã-dentista com especialização em estomatologia e patologias bucais, destaca que as emoções humanas são influenciadas por flutuações nos níveis de neurotransmissores. “Esses neurotransmissores ativam diferentes áreas do cérebro que regulam o humor e podem estimular o sistema nervoso autônomo. Quando essa dinâmica fica desequilibrada, pode haver redução no fluxo salivar e alterações no paladar, resultando em sinais clínicos bucais”, explica a dentista.

O impacto do estresse e da ansiedade na saúde dental é significativo. A especialista elencou algumas condições que podem surgir em decorrência desses distúrbios mentais. “Um diagnóstico preciso das doenças bucais é fundamental para direcionar os tratamentos adequados. Em determinadas situações, a inclusão de psicoterapia pode ser necessária, sempre sob orientação de profissionais qualificados”, acrescenta.

Além do estresse e da ansiedade, transtornos alimentares também se configuram como riscos à saúde bucal. O comportamento alimentar inadequado pode levar ao desenvolvimento de condições orais prejudiciais. A dentista enfatiza a importância de observar nossos hábitos alimentares e buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica quando necessário.

“Tanto a bulimia quanto a compulsão alimentar têm potencial para provocar problemas bucais. A bulimia, especificamente, pode causar vômitos frequentes que alteram o pH da saliva, resultando em desgastes dentários conhecidos como erosões. Já a compulsão alimentar aumenta a formação de biofilme ou placa bacteriana, facilitando a instalação de cáries”, alerta Dulce.

Em tempos desafiadores, como os vividos durante a pandemia, manter um equilíbrio emocional é fundamental para prevenir complicações bucais. Assim, os profissionais de odontologia reforçam que o cuidado com a saúde mental deve ser uma prioridade para garantir também um sorriso saudável.