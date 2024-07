Relação Dudu e Mattos segue intacta mesmo após recuo de acerto com Cruzeiro

A relação entre Dudu, atacante do Palmeiras, e o dirigente Alexandre Mattos não foi abalada pelo recuo do camisa 7 na hora de assinar seu acordo com o Cruzeiro no mês passado. O reencontro acontece neste sábado (20), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, na partida entre as equipes pela 18ª rodada do Brasileirão.

Amizade entre Dudu e Mattos segue forte mesmo após episódio negativo. Mattos não ficou chateado com Dudu pelo negócio frustrado com o Cruzeiro. Foi o atacante que procurou o dirigente e avisou sobre a intenção de deixar o Palmeiras. A Raposa entrou em acordo com o Alviverde pela transferência, fez o anúncio da contratação nas redes sociais, mas o camisa 7 desistiu da transferência pela repercussão da notícia.

Mattos foi convidado para o casamento do atacante com a empresário Paula Campos no final de 2022, e gravou um vídeo ao lado de Dudu agradecendo a amizade que construiu com o jogador desde que ele foi contratado pelo Palmeiras em 2015. A parceria ainda é a mesma entre os dois.

Mattos também mantém boa relação com André Cury, empresário de Dudu. Cury e Mattos são parceiros de longa data. Quando o dirigente chegou ao Palmeiras, Cury foi um dos empresários que mais fez negociações com ele.

Elogios do dirigente ao Palmeiras e à Leila Pereira. Alexandre Mattos foi demitido do Palmeiras no final de 2019 por Maurício Galiotte, mas não guarda mágoas do Alviverde. Durante a negociação por Dudu, pessoas ligadas à direção palmeirense garantem que o dirigente fez diversos elogios à Leila e ao clube pela forma que conduziram o negócio que acabou melando.

Dudu ficou no Palmeiras, mas ouviu publicamente de Leila que seu ciclo no clube já encerrou. Além disso, a dirigente garantiu que ele não terá o contrato renovado ou um aumento salarial.

Desde que retornou da grave lesão no joelho, o camisa 7 entrou durante cinco partidas e jogou 94 minutos.

Ele luta por mais minutos, mas a alta concorrência no ataque atrapalha. Rony é o titular pelo lado esquerdo e Estêvão ocupava o lado direito antes de sua lesão. Agora, Dudu compete com Maurício, Felipe Anderson e Lázaro.

Dudu deve começar a partida contra o Cruzeiro no banco de reserva, na expectativa de marcar o primeiro gol ou dar a primeira assistência após a lesão.