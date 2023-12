Reis se torna Tetra Campeão Sul americano de Kickboxing

A Confederação Brasileira de Esportes de Contato (Confbec), realizou nesse último fim de semana, o “7° Campeonato Sul americano de artes marciais e esportes de contato”. O professor, e atleta Anderson Martins Reis (São Caetano do Sul) se consagrou como o melhor atleta de Kickboxing da América do Sul em duas modalidades, Point e Full Contact (até 86Kls), Anderson Reis recebeu novamente convocação da Seleção Brasileira para representar o Brasil na Copa do Mundo de artes marciais, mas devido a lesões, esse ano não conseguiu competir:

“A melhor luta, e a mais difícil a ser vencida é sempre contra você mesmo, contra seus maus hábitos e contra seu corpo (dia após dia), mesmo sendo um atleta Master, esse ano eu superei duas lesões musculares, e uma lesão no joelho, convivo com dores a muito tempo, mas elas não impediram meus treinos diários e novamente venci, me consagrei Tetra Campeão Sul americano de Kickboxing, agradeço a minha família, aos Mestres Marco Talebi, Carlos Maiolino, ao Grão Mestre Genivaldo Porto, ao Hospital Beneficência Portuguesa, e aos meus alunos que torcem por mim e sempre me enviam palavras de incentivo,” concluiu Anderson Reis.

Anderson Reis coordena o Projeto Social “Kickboxing e Saúde para todos”, onde 90 alunos são contemplados com uniformes e aulas gratuitas, a iniciativa é um trabalho do Hospital Beneficência Portuguesa junto com o professor e atleta.