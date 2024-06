Reinauguração do Colégio Adventista de Santo André celebra inovação e modernidade

Na manhã desta sexta-feira, dia 7 de junho, o Colégio Adventista de Santo André será reinaugurado após um extenso processo de retrofit. Nesta mesma data, a unidade de São Bernardo do colégio também ganha um novo prédio administrativo.

O retrofit do Colégio Adventista de Santo André teve um investimento de 3 milhões de reais e envolveu meses de obras e traz uma nova fachada e a modernização de todas as suas instalações, com salas de aula equipadas com tecnologia de ponta. A instituição agora possui ambientes de aprendizagem mais dinâmicos e interativos, preparados para atender às demandas educacionais. O plano de expansão segue nos próximos meses com a ampliação do estacionamento e das áreas de convivência.

“Estamos extremamente orgulhosos das melhorias realizadas. Essa reinauguração carrega uma bagagem de cem anos de história dessa instituição e, em comemoração ao centenário, estamos modernizando nossas instalações e reafirmando o nosso compromisso contínuo com a excelência acadêmica e o desenvolvimento integral dos nossos alunos”, diz Marizane Piergentille, coordenadora de educação das unidades do ABCDM do Colégio Adventista.

Após a cerimônia em Santo André, o evento se deslocou para São Bernardo do Campo, onde ocorreu também a inauguração do novo prédio administrativo, conhecido como a nova Sede Administrativa. “Nossa ideia com esse novo local em São Bernardo é concentrar os trabalhos em um único local. Teremos salas de coworking e todos os assuntos, desde o jurídico até as ONGs, serão pautados aqui”, finaliza Marizane.

Unidade Santo André

Avenida dos Andradas, 367, Vila Assunção – Santo André – SP